Conoce las cascadas petrificadas de Hierve el Agua

Las cascadas petrificadas de Hierve el Agua son uno de los patrimonios naturales más espectaculares de Oaxaca (y de México).



Se han ido formando desde hace miles de años por el escurrimiento de agua con alto contenido de minerales (carbonato de calcio).



El agua de manantial brota desde el interior de las montañas y al contacto con el aire se calcifica, creando esa apariencia de velas chorreadas.



1. Dónde está



El Parque Estatal se encuentra enclavado en las montañas, entre la Sierra Mixe y la Sierra Norte de Oaxaca. Pertenecen al municipio de San Lorenzo Albarradas, cerca del poblado de San Isidro Roaguía.



2. Únicas en el mundo



Solo existe en el planeta otra formación similar: Pamukale, en Turquía, un conjunto de varias pozas escalonadas. El agua solidificada parece nieve.



3. Qué ver



En Hierve el Agua hay tres cascadas: dos de ellas tienen caída vertical y la tercera, el Anfiteatro (a donde llegan todos los visitantes), tiene forma diagonal. La rareza de la calcificación del agua en el suelo es otro de los detalles que hay que admirar. A veces, en los boquetes que hay en las rocas, se escucha pasar la corriente de agua o los borbotones que escapan al exterior.



4. Altura



La cascada petrificada más alta se eleva unos 60 metros.



5. El Anfiteatro



Es la zona donde se encuentran las albercas naturales. Una de ellas es un espejo de agua de borde infinito a la orilla de un barranco. Gran parte del año las pozas permanecen vacías. Cuando es temporada de sequía son cristalinas y de color turquesa; en temporada de lluvias se tornan verdosas por la materia orgánica que está presente, pero de ninguna manera es agua estancada.



6. No se recomienda nadar



Hierve el Agua es un lugar para la contemplación. Las autoridades de Turismo no recomiendan nadar en las pozas naturales para su conservación, aunque no está prohibido.



7. Desde otro ángulo



Desde las pozas puedes admirar las cascadas petrificadas. Se encuentran a una distancia razonable para tomar excelentes fotografías. Si tu condición física lo permite, te sugerimos recorrer un camino de dos kilómetros de tierra suelta, con subidas y bajadas algo resbalosas para descender a una de las cascadas y observar de cerca su textura y magnificencia. Incluso te puedes tomar una foto junto a ella.



Debes ir en compañía de un guía local, que te explicará cómo se formó este lugar. No olvides dejar una buena propina, si lo amerita.



8. Atractivos cercanos



1. Mitla significa en zapoteco "Inframundo" o "lugar de los Muertos". Es una zona arqueológica localizada en el Pueblo Mágico del mismo nombre. Su época de esplendor fue del año 750 al 1521 d.C. Presta atención al Grupo de las Columnas y muros decorados con grecas labradas, engarzadas sin argamasa.



2. Ocotlán, el pueblo del pintor Rodolfo Morales, que tanto impulsó el arte en Oaxaca. En el ex convento se muestra su obra, y los viernes podrás ver lo que es un mercado tradicional de Oaxaca. En el mercado establecido prueba las delicias gastronómicas del estado.



3. Teotitlán del Valle es un pueblo de tejedores. Los textiles de Oaxaca son uno de los artes más preciados de México.



9. Y, ¿sí hierve el agua?



En realidad no. De hecho, el agua es fresca. No son aguas termales como se suele pensar. Contribuyen a depurar la piel, pero no tienen propiedades medicinales. El nombre de este parque natural se debe al nacimiento de agua burbujeante que parece estar en su punto de ebullición.



10. Cómo llegar



Hay transporte público desde la ciudad de Oaxaca y Mitla. Los touroperadores incluyen Hierve el Agua en sus recorridos a Mitla, Teotitlán del Valle, árbol del Tule y destilerías para conocer el proceso de elaboración del mezcal. El precio del tour por persona está entre 300 y 450 pesos. El trayecto desde la capital oaxaqueña es de una hora y media a dos horas.



11. Cuándo y a qué hora ir



La mejor temporada para visitar las cascadas es de noviembre a enero, después de lluvias (de junio a noviembre), cuando los borbotones de agua están en toda su magnitud y por la limpieza del cielo. La mejor hora para contemplar las cascadas y espejos de agua, sin nada que estorbe a la vista, es por la mañana, lo más temprano posible. El sitio abre a las nueve y cierra a las cinco de la tarde.



12. Costo de entrada



Acceso a la carretera comunal: 10 pesos; entrada al Parque Estatal Hierve el Agua: 25 pesos. Si llevas auto tendrás que pagar 50 pesos.