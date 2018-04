Descubre qué le pasa a tu cuerpo cuando te desvelas

(Tomada de la Red)

Seguramente has pasado uno de esos días en los que por más que intentas ir a dormir temprano no lo logras y te desvelas. Para nada una buena señal para iniciar el día, pues nuestro cuerpo tiene una serie de reacciones al desvelarnos.De acuerdo a la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, 45% de los mexicanos no descansa adecuadamente, 5% de adultos tienen insomnio y 11% roncan. Lo que indica que gran parte de los mexicanos tenemos una mala calidad del sueño, indica Informe21 Estos son algunos de los síntomas después una desvelada.• Tienes mayor estrés• Sufres de la memoria• Subes de peso rápidamente• Te da mucha hambre• No te puedes concentrar