Antes de seguir viendo la serie de Luis Miguel tienes que ver estas 28 fotografías

Cuenta la leyenda urbana que las personas más cercanas a Luis Miguel firmaron un acuerdo de confidencialidad para nunca hablar sobre su vida privada.Su figura no sólo es importante por la música que le ha entregado a nuestro país, sino por el misterio que vive tras del hombre, quien sólo se limita a dar breves comentarios superficiales a los medios y tener una vida que nadie más puede poseer.Con información de CULTURACOLECTIVA.COM(Marcela Basteri embarazada de Luis Miguel)Luis Miguel nació para ser una estrella. Eso decía su padre constantemente, obsesionado con que él tenía que ser mejor. Luisito Rey (como era llamado en los escenarios) era un cantante y compositor español que se casó con una actriz italiana llamada Marcela Basteri y desde que nació su hijo en Puerto Rico, estaba convencido de que lo iba a llevar a la fama, sin importar todo lo que tuviera qué hacer. Así como un joven Mozart, Luis Miguel fue entrenado desde pequeño, no sólo a cantar, sino actuar, ejercitarse y hablar con las personas en público; inconscientemente se convertía en el producto perfecto para la televisión mexicana: plástico, sonriente y perfecto.Su ascenso a la fama no fue casualidad. Luisito Rey era amigo de algunos políticos mexicanos y de hecho, el debut de Luis Miguel —cuando tenía 11 años— se llevó a cabo en la fiesta del hijo del presidente José López Portillo, el hombre responsable del declive del cine mexicano en esa época. Gracias a las conexiones, en poco tiempo el niño ya estaba lanzando su primer álbum. A los pocos años ya estaba apareciendo en películas y viajando alrededor del mundo.Era el niño perfecto para las historias de drama y justamente eso veíamos en los medios: su enfrentamiento con su padre, quien quería controlarlo cada vez más, la desaparición de su madre y los rumores de que el chico se drogaba para seguir con la vida de rockstar que le había sido impuesta, pero a pesar de todo eso, nunca vimos una sola palabra suya frente a la cámara, al menos no una honesta y jamás supimos si algunos de los chismes de revista eran realidad. Nos conformábamos con mirarlo en las alfombras rojas o en los eventos junto a algunas de sus parejas.Mirar a Luis Miguel es como ver al fantasma de Frank Sinatra: no te va a ofrecer respuestas, sólo es un actor en el escenario enorme que es el mundo y lo único que desea es cantar hasta el final de sus días. De hecho resulta irónico que lo llamemos "El Sol" a pesar de no tener sangre mexicana, ni haber nacido aquí.Sin embargo, fue en los escenarios de este país y en las pantallas de los cines nacionales donde se ganó lentamente el corazón de las mujeres y los hombres que coreaban sus canciones. A pesar de estar ligado a una época pop, el chico se logró ganar una identidad propia, convirtiéndose en un proper singer entregando su vida a la música.Por eso resulta tan llamativo ver la serie de Luis Miguel. Mientras que toda la vida lo hemos visto en fotografías, tratando de adivinar lo que piensa, lo que siente, después de haber crecido para ser una estrella, finalmente queremos ver un trabajo que ofrezca respuestas y nos permita dar un vistazo a la vida de "El Sol". Claro, quizá nunca tengamos una visión clara de quién es ese hombre que nos ha hecho cantar durante décadas, pero seguiremos pegados a la pantalla —así como lo hemos hecho desde su llegada— para tratar de saber más de él.