Una serpiente pitón se traga entero a un hombre en Indonesia

YAKARTA, Indonesia.(AP)

Una serpiente pitón se tragó entero a un hombre de 25 años en Indonesia, dijeron testigos y medios locales.



En un video colocado en el sitio web de Tribun Timur, se muestra a los vecinos abriendo el cuerpo de la enorme serpiente y hallando el torso y las piernas de la víctima que se llamaba Akbar, en la isla de Sulawesi.



Junaedi, alcalde de la aldea Salubiro en la provincia Sulawesi Occidental, dijo a The Associated Press que los vecinos comenzaron a buscar a Akbar el lunes a la noche tras darse cuenta que no había regresado del campo de aceite de palma donde trabajaba desde el día previo.



Junaedi dijo el miércoles que hallaron frutas de aceite de palma, una hoz y una bota, y cerca de ahí estaba la inflada serpiente, una pitón reticulada, de 7 metros de largo.



"Cuando cortamos la serpiente, lo primero que vimos fue su bota y sus piernas cerca de la cabeza", relató Junaedi. "Parece que la serpiente lo atacó por detrás, pues hallamos una herida en su espalda".



Las pitones reticuladas sujetan a su presa con docenas de colmillos curveados y la matan por asfixia antes de tragársela entera. Proliferan en Indonesia y otros lugares del sudeste asiático.



Son muy inusuales las versiones de gente siendo tragada por pitones. Usualmente ese tipo de serpiente mata monos, cerdos o animales semejantes.



Junaedi dijo que la ausencia de Akbar no fue detectada sino hasta el lunes porque su esposa estaba visitando a sus padres en otra provincia. Se alertó a los habitantes cuando el tío fue a la casa para visitarlo y halló la vivienda cerrada.



Como muchos indonesios, Junaedi usa sólo un hombre. Lo mismo con Akbar.