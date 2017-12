Personas tóxicas que debes sacar de tu vida el siguiente año

(Tomada de la Red)

Cuando empiezas a acercarte a los 30, debes deshacerte de las personas que no te ayudan a ser positiva. Entonces, antes de que termine el año, aquí están las personas tóxicas que debes sacar de tu vida.Tu exEl Ex es probablemente la primera persona de la que deberías deshacerte, incluso si tienen amistad. Mantenerse en contacto con un ex significa permitir que el drama y la negatividad de su pasado controlen tu vida.Los vampiros emocionalesEstas personas saben cómo absorber toda tu energía. Convierten sus problemas en algo enorme y viven del pasado, indica Informe21 La persona que siempre pide prestado¿Conoces a esta única persona que siempre te pide prestado dinero y nunca lo devuelve? Aléjala de tu vida. Siempre están pasando por problemas financieros o no tienen 'cambio' para pagar un simple café.La amistad falsaTambién conocida como frenemy ("amienemigo"), siempre te hará sentir bien contigo mismo al hacerte cumplidos y apoyándote, pero en secreto desea que todo te salga mal y fracases en cada meta que tangas.