¿Por qué el cabello de una persona cambia?

(Tomada de la Red)

Hay días en que tu cabello se acomoda, otros en los que no sabes por qué es “rebelde”. Hay quienes lo adjudican al clima, productos que la gente utiliza o incluso al estrés.Sin embargo, hay largos periodos en los que el cabello cambia por completo e influyen otros factores, por ejemplo, los hormonales o genéticos, indica Muy Interesante Los cambios en el cabelloEn la medida que incrementan los niveles de estrógeno en una persona, como cuando está embarazada o cuando inicia una terapia que incluye esta sustancia, el cabello se vuelve más liso y es manejable, sin frizz, dijo Carlos Wesley, cirujano de trasplante capilar para el portal The Cut.También dijo que el cabello crece en “paquetes” con un sólo folículo que tiene múltiples hebras de cabello; los cuales van cambiando cada siete años, pero que poco a poco pierden hebras, por lo que se siente más delgado.Liz Cunnane Philips, tricóloga de Philip Kingsley en Nueva York dijo que todos los tipos de textura del cabello tienen el potencial de cambiar, pero que el folículo influirá en el cabello que está creciendo ahora mismo y no en el que tiene varios meses o incluso años,Los cambios a nivel genético también podrían afectar, pues conforme el ser humano envejece algunos “interruptores” de ADN se activan y desactivan, ene especialmente en las células foliculares que producen el pelo.Por ejemplo, cuando hay sensibilidad en las células foliculares a la hormona dihidrotestosterona se produce calvicie.Como podrás leer, hay distintas opiniones médicas al respecto, pero no se ha realizado ninguna investigación profunda al respecto. Hay que prestar atención a que no es un subeso aislado, pues tanto las personas como los expertos se han dado cuenta de estos cambios en el cabello.