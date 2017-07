Bomberos rescatan a mujer atacada por boa en Ohio

SHEFFIELD LAKE, Ohio, EU. (AP)

Los bomberos de Ohio rescataron a una mujer luego de que una boa constrictor la rodeó por el cuello y comenzara a morderle la cara, informaron las autoridades.



El periódico The Elyria Chronicle-Telegram reportó que la residente de Sheffield Lake y de 45 años de edad, quien no ha sido identificada, llamó al teléfono de emergencias el jueves por la tarde para pedir ayuda.



La boa constrictor era una de dos serpientes que ella había rescatado el día anterior.



Los bomberos encontraron a la mujer tirada fuera de su casa con la serpiente envuelta en su cuello y mordiéndole la cara. Uno de los bomberos usó una navaja de bolsillo para cortar la cabeza de la serpiente.



La mujer fue llevada al hospital con heridas que aparentemente no eran graves.

La mujer poseía 11 serpientes, entre las cuales se encontraban nueve pitones y las dos boas constrictor.



Sheffield Lake está a 40 kilómetros (25 millas) al este del Cleveland.