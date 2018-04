¿Cómo tener una entrevista de trabajo exitosa?

(Tomada de la Red)

¿Tienes una entrevista para el trabajo o estás en la búsqueda de uno? ¡No pierdas tiempo! Antes de llegar con el reclutador, hay mucho que puedes hacer para aumentar tus posibilidades de quedarte con la oportunidad laboral que te están ofreciendo. Así que, toma nota de estos sencillos tips para tener una entrevista exitosa.Deshazte de los malos pensamientos¿Tuviste una mala experiencia en el pasado? Déjala atrás. Recuerda que esta es una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor. Olvídate de prejuicios y pensamientos como “No me van a dar el trabajo”, “no tengo la capacidad”.Ante todo la confianzaSi quieres dar el siguiente paso en tu carrera, te la vas a tener que arriesgar con un puesto para el que quizás no estás del todo capacitado. Pero mantén la calma. Si demuestras que estás preparado para el siguiente nivel, vas a proyectar la confianza necesaria para el puesto.Además, si la empresa te ha llamado es porque vio algo en tu perfil que le interesa y es tu misión convencerlos de que eres lo que ellos necesitan, indica Informe21 Conoce a dónde vasEs importante que en cuanto sepas los datos de la empresa a la que vas, puedas investigar quiénes son y qué hacen. Invierte tiempo en conocer la información disponible: historia, misión, visión, valores, entre otros datos relevantes que puedas encontrar.Algunas incluso tienen redes sociales, así que también consúltalas y ve de lo que están comentando. Facebook, LinkedIn y Twitter pueden ser buenas herramientas para comenzar.Investiga más de la vacantePuedes obtener muchos datos para tu entrevista si te tomas el tiempo de leer cuidadosamente la oferta de trabajo.En algunas ocasiones las empresas publican un perfil muy completo del empleado que buscan, donde se especifican las competencias requeridas, las actividades del puesto e incluso detalles de las condiciones laborales; cuando es así, tenemos mucha información útil, ya que la empresa te está diciendo qué es lo que necesita y fácilmente puedes enfocarte en los puntos fuertes que posees durante la entrevista.Cuando la oferta para la cual aplicaste es muy breve o contiene solo información básica, tendrás menos referencias, pero aún así habrá algo de importancia que anotar, enfócate en los requisitos mencionados.Prepara tus respuestasCuando nos sentimos nerviosos o estrenados, es común que nos cueste más trabajo expresar lo que queremos decir. Para evitar esto, enlista tus objetivos, tus fortalezas y áreas de oportunidad para que sepas cómo potenciarlo a lo positivo. Puedes hacer también una lista de los puntos que te interesa destacar y contemplar preguntas que pueda plantearte el reclutador.La presentación ante todoDuerme bien y no te vayas de fiesta un día antes. Necesitas estar al 100% enfocado para todo lo que vaya a suceder.Sé puntual y trata de llegar 15 minutos antes de tu entrevista para que te dé tiempo de pasar al baño y estar listo para cuando te reciba el reclutador.Vístete de manera presentable, recuerda que la primera impresión es la que cuenta y tu atuendo puede decir mucho de cómo eres. Usar ropa formal en colores negro, gris y azul marino nunca fallan.Entrevista al entrevistadorEs totalmente válido que no sea solamente un monólogo. Esta es tu única oportunidad de hacer las preguntas difíciles: ¿qué tan pesado es el horario?, ¿qué oportunidades de crecimiento hay? Llegar con expectativas, demuestra que no estás desesperado y que sabes lo que quieres.