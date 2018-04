Descubre qué remedios de la abuela funcionan y facilita tu vida

(Tomada de la Red)

Los remedios de la abuela son comparados con mitos, pero muchas lo siguen utilizando por si acaso. Sin embargo, un grupo de científicos demostró que estas simples recetas de verdad funcionanPara prevenir o curar ciertas enfermedades. muchas madres optan por remedios caseros. Ya que consideran que son más efectivos y naturales, es decir sin efectos secundarios. Estos datos milagrosos son pasados de abuela en abuela y en realidad muchos de ellos pueden llegar a combatir ciertas patologías.Las abuelas, por alguna razón, siempre tienen un remedio mágico hasta para el mal de amores. Y aunque a veces creemos que de verdad no tienen razón, la ciencia nos demuestra que quienes están equivocados somos nosotros, indica Informe21 Para la otitisUn estudio realizado por la Clínica de Mayo reveló que uno de los remedios más populares para esta infección es el vinagre y el alcohol, exactamente lo que recomienda las abuelas. Combinar partes iguales de ambos líquidos es esencial para detener la aparición de hongos y bacterias. Simplemente se debe agregar un par de gotas por el conducto auditivo.Para los resfriadosDe acuerdo a una investigación llevada a cabo por la Escuela de Salud Pública de Kyoto en Japón, el mejor truco de abuela para combatir las infecciones por vías respiratorias (gripe y resfriaros) es realizar gárgaras con agua.Otro remedio casero que recomiendan las abuelitas cuando se tiene un resfriado es tomar un buen plato de sopa de pollo. De acuerdo a un estudio realizado en el años 2000, esta comida es ideal para calmar la inflamación que se genera durante el resfriado.Sin embargo, en las investigaciones también se afirma que esta es una excelente manera de evitar contagiarse. Así que ya sabes, anda y tómate una sopa en este momento.Para las nauseasLos investigadores de la Universidad de Exeter, Inglaterra, descubrieron que la mejor forma para que las embarazadas y las personas en quimioterapia alivien las náuseas es ingerir un gramo de raíz de jengibre.Ya sabemos por qué todos los remedios de la abuela tienen este ingrediente…Para la tosLa tos seca es recurrente durante los resfriados, lo que puede ocasionar molestias en la garganta y pecho. La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que la mejor forma para aliviarla es consumir 10 gramos de miel antes de dormir.Para las verrugasAnteriormente los expertos consideraban la criogenización como el método perfecto para eliminar las verrugas. Sin embargo, un estudio publicado en la revista Archives of Pediatric and Adolescent Medicine de la Asociación Médica Americana aseguró que el 85% de los pacientes que se colocaron un pedazo de cinta adhesiva sobre la verruga logró librarse de estas deformaciones en la piel.Para el dolor de cabezaPara combatir las migrañas se tiene que colocar un poco de hielo sobre la nuca o la cabeza.Así lo aseguró una investigación realizada en 2013 por médicos de la Universidad de Los Andes en Colombia. Aquellos pacientes que se aplicaban hielo durante 30 minutos lograron reducir el dolor considerablemente.Para el estreñimientoNada peor que no poder ir al baño y sentir esa sensación en el estómago. Aunque esta técnica no es aplicada en toda Latinoamérica, es importante resaltarla. Para evitar pasar por esta situación, las abuelas suelen agregar una rama de perejil al agua y esperan que esta agarre el gusto.Para el dolor de gargantaEl té de manzanilla puede ser uno de los remedios más generales del mundo. Pero, misteriosamente, sus componentes son excelentes para ayudar a disminuir el dolor de garganta.¿Quién iba a pensar que en realidad sí funcionaba?Este mágico elixir nos ayudará a aclarar la voz. Además, bajará la hinchazón de las cuerdas vocales y paredes de la garganta.