La forma en la que le hablas a tu hijo influye en su inteligencia y lenguaje

(Tomada de la Red)

Tal vez te preocupa que a tu hijo le cuesta trabajo expresarse y por más que repites palabras con él, no logras que las repita. Pero, ¿te hubieras imaginado que es la forma en la que le hablas la que influye en su inteligencia y lenguaje?Un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts revela que al incluir a los pequeños en una conversación aumenta su desarrollo cerebral y sus habilidades del lenguaje.Así que no solo se trata de decirles palabras a cada rato, sino que haya una reciprocidad en lo que se está diciendo y una verdadera interacción social, indica Informe21 “Tener una conversación permite que los niños practiquen la comprensión de lo que la otra persona intenta decir y cómo responder de manera apropiada; lo cual es muy diferente a simplemente tener que escuchar”.“En los niños que experimentaron más conversación se identificó que el área de Broca, una parte del cerebro involucrada en la producción del habla y el procesamiento del lenguaje, era mucho más activa mientras escuchaban las historias que les contaban sus padres”, señalan los autores.Cuando nos relacionamos directamente con el niño y dejamos que se exprese, no sólo fomentamos el lenguaje, sino que aprendemos a conocerlo mejor, lo cual nos ayudará a guiarlo y darle las herramientas necesarias para su desarrollo.Con esto sólo podemos darnos cuenta que el principal reto como papás eshablar menos y escuchar más a nuestros hijos (incluso desde que son bebés).