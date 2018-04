Anthony Hopkins y su extraño video que se ha hecho viral

(Tomada de la Red)

This is what happens when you’re all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6 — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) 22 de abril de 2018

Today is all play and no work... pic.twitter.com/SHhRyBbgJs — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) 24 de abril de 2018

Ya entendimos de dónde sacó tanta locura Anthony Hopkins para sus películas... ¡de él mismo! ¿Por qué lo decimos? Bueno, por un video publicado por el mismo actor se volvió viral gracias a su extraño y temido comportamiento.Con tal de distraerse un poco, Anthony Hopkins se grabó a sí mismo haciendo una especie de baile (o quién sabe qué intentaba hacer). "Esto es lo que pasa cuando trabajas todo el día y no pasa nada", publicó en Twitter.Sus fans quedaron algo confundidos pero los memes no se dejaron esperar. Incluso algunos sintieron empatía con el actor y aseguraron que la vida a veces es tan aburrida que hay que cambiar nuestro estado de ánimo.Pero bueno, no todo es locura en la vida del actor. Más tarde publicó un video donde se relaja mientras toca el piano.Mira más AQUÍ