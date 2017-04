Nueva hormiga fue descubierta y nombrada en honor a Radiohead

(Tomada de la Red)

Radiohead es una banda inglesa de rock que, además de sonar muy bien, expresan un fuerte activismo por los derechos humanos, en contra de la guerra y por el medio ambiente.Por ello, un grupo de especialistas nombró a una hormiga en honor a la célebre banda.Parecería que la música y la ciencia no están tan alejadas, ya que hace poco una nueva especie de camarón fue nombrado en honor a Pink Floyd.La hormiga fue descubierta en el Amazonas venezolano y pertenece al género Sericomyrmex, que significa «hormigas de seda» porque su cuerpo está recubierto de pelos aterciopelados.Esta especie tiene la curiosa capacidad de cultivar su propio alimento.La científica Ana Jesovnilk y el científico Ted R. Schultz, la nombraron Sericomyrmex radiohedi como reconocimiento hacia la dedicación de los miembros de Radiohead para sensibilizar a la población sobre las cuestiones ambientales que nos conciernen a todas las personas.Las hormigas fueron recolectadas de la selva y enviadas al laboratorio de hormigas del Instituto Smithsonian en Washington D. C., donde analizaron sus genomas basándose en secuencia de ADN y morfología.Analizando con un microscopio electrónico de barrido, el equipo reportó que el cuerpo de esta nueva especie está cubierto de una capa blanca y cristalina.Esta misma capa parecería estar presente únicamente en hormigas hembras (tanto trabajadoras como reinas).Por ahora, la composición química y la función de esta capa no se han determinado. Sin embargo, los científicos creen que podría tener un rol protector hacia los parásitos.La mayoría de las hormigas que cultivan su propio alimento también producen una bacteria en sus cuerpos que les permite proteger sus cultivos.En las hormigas Radiohead, estás bacterias no existen, pero como logran liberarse de los parásitos es probable que tenga que ver con esta capa protectora.La composición de la capa cristalina podría aportar nuevas ideas para la protección contra enfermedades tanto en la agricultura como en la medicina.Las mejores soluciones las tiene la naturaleza, una razón más para dejar de destruir el medio ambiente.