¿Te duele la cabeza todos los días?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Te duele la cabeza? Únete al club. Los dolores de cabeza son la razón más común de una visita al doctor, y 75% de las mujeres en su totalidad han sufrido uno mínimo una vez al año.



Las mujeres con edad reproductiva son las más afectadas, y 1 de 4 chicas con menos de 45 años reportan migrañas.



Pero aunque la mayoría hemos sufrido un dolor de cabeza recientemente, hay un par de almas desafortunadas que sufren de dolores de cabeza crónicos.



La mayoría cree que sólo porque los dolores de cabeza sean normales, son inevitables, cuando en realidad no tenemos que vivir con ellos, mucho menos si los sufrimos ¡diario! La mayoría no cuestionamos su razón de ser, sino que nos tomamos un ibuprofeno y listo.



Desafortunadamente el analgésico no es el mejor tratamiento, además de que puede ser peligroso para los riñones e hígado. Tu mejor opción es acudir con un médico.



Estrés



Esta es la razón número uno de los dolores de cabeza en mujeres. Cuando te estresas, un sinfín de hormonas empieza a salir de la nada y pone tu cuerpo en estado de alerta, apretando los músculos, incluyendo los de la cabeza.



Será frustrante saber que la culpa la tiene el estrés, pero es importante que aprendas a controlarlo y a relajarte. No sólo tu estado mental está en riesgo, sino también tu salud.



Hormonas



Ah claro… hormonas. Nuestras fluctuaciones mensuales de progesterona y estrógena afectan todo, así que no debería sorprenderte que también podrían ser las culpables de tus dolores de cabeza. Si éstos duran por más de 3 días, podría ser que haya un desequilibrio hormonal más grave.



Presión alta



La mayoría se sorprende cuando se entera que su dolor de cabeza es síntoma de hipertensión. Y no es tan descabellado el asunto, pues la presión extra de la sangre incrementa la presión en la cabeza, causando un dolor de cabeza crónico. Por suerte puede tratarse con medicamento para la presión alta y un cambio de estilo de vida.



Problemas dentales



Dolor en los dientes, ya sea por mala higiene o enfermedades puede provocar dolor de cabeza. Se le llama "dolor referido" y es un síntoma común de problemas dentales.



Insomnio



La falta de sueño arruina todo. Puede subirte de peso, darte antojos, empeorar tu memoria y darte fatiga. Por si fuera poco, el insomnio crónico también provoca dolores de cabeza crónicos pues causa tensión y estrés.



Cafeína



Te presento la paradoja de la Coca de Dieta: Un poco de cafeína puede curar un dolor de cabeza, pero en exceso puede provocar dolores de cabeza.



Alcohol



No hablo de la cruda. Resulta que lo que tomas puede ser tan peligroso como las cantidades. ¿El culpable más ofensivo? El vino barato. Los sulfatos y el proceso de filtración pueden provocar dolores de cabeza.



Ciertos alimentos



Hay personas que sufren de dolores de cabeza por comer mucho azúcar, otras por comer muchas grasas y alimentos procesados. Mejor opta por comer granos enteros, fruta, vegetales, carne no procesada ¡y listo!



Enfermedades autoinmunes



Los dolores de cabeza crónicos pueden, en algunos casos, ser una señal temprana de un desorden autoinmune como la esclerosis múltiple, lupus o artritis.