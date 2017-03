Los tutoriales de belleza que no debes intentar

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En Internet podemos encontrar demasiados videos de personas que se aplican tratamientos, cortes de pelo, maquillaje o mascarillas y al terminar ésos sus protagonistas lucen espectaculares.



En ocasiones funcionan, pero, por lo general, los procedimientos de belleza son complicados, especializados y deben de realizarse por estilistas.



¿Qué no hacer desde casa?



1. Cortes de cabello:



Si no sabes nada de estilismo, mejor no lo intentes. Puede que tu pelo quede dañado y lo tengas que recortar más.



2. Depilación con cera o hilo:



Hacerlo con una técnica errónea genera irritación y enrojecimiento de la piel.



3. Microblading:



Podrías herir tu cutis y dejar cicatrices.



4. Tratamientos y mascarillas:



No todas las personas tenemos el mismo tipo de epidermis, algunos productos generan erupciones o manchas si no se usan con cautela.



5. Tintes:



Sólo si eres estilista o conoces perfectamente las medidas exactas del producto, lo puedes hacer.



Los que si puedes intentar



1. Maquillaje:



Si no te queda como en el tutorial, lo podrás quitar con un poco de agua y jabón.



2. Peinados:



Intentar un look diferente te ayudará a encontrar el estilo ideal.



3. Esmaltado de uñas:



Únicamente pinta tus uñas, evita hacerte una manicura o postizas.