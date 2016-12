Contratista demanda a pareja por ataque de ardilla

CHESAPEAKE, Virgina(AP)

Un contratista demandó a una pareja de Virginia para exigir una compensación de 90.000 dólares por las lesiones que, asegura, fueron provocadas cuando la ardilla que tienen como mascota los atacó a todos.



De acuerdo a un reporte el lunes del The Virginian-Pilot (http://bit.ly/2ioauYz ), Daniel Felice señala que realizaba un trabajo en el verano, cuando la ardilla de Deborah y Paul Desjardin lo mordió y rasguñó en la pierna y la mano.



La demanda afirma que la pareja tenía al animal como mascota.



Paul Desjardin afirma que nunca ha tenido una ardilla por mascota y que el animal vivía fuera de su vecindario, pero nunca dentro de su casa.



Bajo el código de la ciudad, los habitantes no pueden tener animales silvestres sin un permiso.



Paul Desjardin señaló que la aseguradora lleva la demanda, que fue interpuesta este mes.



No se pudo contactar al abogado de Felice para comentar al respecto.