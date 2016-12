Guepardos corren lanzados hacia su propia extinción

(Tomada de la Red)

¿Por qué desaparecen?



"La reducción ha sido pasada por alto"

El animal terrestre más rápido del mundo, el guepardo, se encuentra en serio peligro de extinción y podría desaparecer para siempre si no se adoptan medidas urgentes de preservación, según se desprende del último estudio llevado a cabo por la Sociedad Zoológica de Londres (ZSL, por sus siglas en inglés) y la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS). Los resultados han sido publicados por la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', informa el portal Phys.org. Según el estudio, en el mundo solo quedan 7.100 guepardos, que han sido expulsados del 91% de su hábitat histórico.Los guepardos asiáticos son los afectados más de todos, con menos de 50 individuos ubicados en una zona limitada de Irán, retoma el portal RT. Entre las causas que explican la reducción de su población destaca la caza humana de las presas de estos carnívoros, la pérdida de vastos territorios de su hábitat, así como y el tráfico ilegal de partes de este felino o su venta como la mascota exótica.Según el estudio, el 77% del hábitat de los guepardos se encuentra fuera de las áreas protegidas.Debido a la presión que el hombre ejerce sobre los animales fuera de estas zonas protegidas solo en Zimbabue la población de estos felinos ha disminuido de 1.200 individuos hasta 170 en 16 años.En otras palabras: el 85% de los guepardos de este país ha desaparecido.Debido a la disminución drástica de esta especie, los autores del estudio exigen que pase a formar parte de la lista de animales 'en vías de extinción', la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (en inglés: IUCN) en vez de ser calificados únicamente como 'vulnerables', categoría en la que se encuentran actualmente los guepardos.La doctora Sarah Durant, autora jefe del estudio, que encabeza el Programa de Amplio Rango de Conservación para el guepardo y el perro salvaje africano, sostiene que el estudio representa "el análisis más exhaustivo" de guepardos de todos los tiempos.Asimismo, advierte que, en general, resulta difícil recabar información sobre esta especie, dada "la naturaleza sigilosa de este gato evasivo", razón por la que la reducción de estos felinos "ha sido pasada por alto" anteriormente.