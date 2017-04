¿Las personas que hacen ejercicio son más felices?

(Tomada de la Red)

Todos hemos hecho ejercicio alguna vez en nuestra vida, pero existen personas que son locos del ejercicio y siempre publican fotos en sus redes sociales viéndose extremadamente felices. Pero en realidad ¿si haces ejercicio eres más feliz?



Un artículo publicado en la revista Personality and Individual Differences, asegura que el ejercicio provoca una "cascada de acontecimientos positivos" que se prolonga al día siguiente.



Durante tres semanas, estudiantes universitarios completaron encuestas diarias en línea, donde se les preguntaba acerca de sus días. En los días que se habían ejercitado, también tendían a reportar tener más interacciones sociales positivas, así como una buena conversación con un amigo. También aumentó la probabilidad de que en esos días terminaran un proyecto. Este sentimiento se prolongaba al día siguiente.



Esto se basó en auto-informes, ya que las personas a menudo no son tan buenas en la grabación de información exacta sobre sí mismos como tal vez piensan que son. Pero los resultados tienen sentido, levantar el ánimo por medio de la actividad física no es algún tipo de secreto científico poco conocido. Tal vez un estado de ánimo elevado nos hace querer buscar situaciones sociales y ver las cosas más positivas.



Sería bueno si esto provocara algún tipo de círculo virtuoso – el ejercicio que conduce a la felicidad que conduce de nuevo a más ejercicio – pero todos sabemos que eso no es así, necesitamos mucha fuerza de voluntad para lograrlo. Ahora ya lo sabes ¿te sientes un poco triste hoy? ¡Haz ejercicio!