¿Qué hay detrás de la vibración fantasma del celular?

(Tomada de la Red)

¿Alguna vez has experimentado una llamada o mensaje fantasma? Estas convencido de que tu celular vibró en tu bolsa, o de que lo escuchaste sonar. Pero al revisarlo, nadie te escribió ni llamó.



Esta es una señal de lo apegado que estás a tu celular y no estas solo. Más del 80% de los estudiantes entrevistados, por investigadores de la Universidad de Michigan, lo han vivido. No obstante, si te pasa muy a menudo – más de una vez al día – puede ser una señal de que eres dependiente psicológicamente de tu celular.



El estudio, resaltado en The Conversation, descubrió que la mayoría de las personas llenan su tiempo libre viendo sus celulares. Otros incluso lo hacen en medio de una conversación y la mayoría de los participantes admitió que lo revisa en los siguientes 10 segundos de estar en una fila o llegar a su destino.



Sabemos que los expertos aún debaten si existe o no la adicción al celular, pero es importante analizarlo.



¿Droga virtual?



Las adicciones son condiciones patológicas en las que la personas busca compulsivamente un estimulo gratificante, a pesar de las consecuencias negativas.



Una de las características de las adicciones es que la persona se vuelve hipersensible a las señales relacionadas con las recompensas que desean. Lo que sea, comienzan a verlas en todos lados.



Entonces, ¿las personas que desean notificaciones de su mundo virtual hacen lo mismo?



Para descífralo los científicos tomaron los datos de estudios previos que mostraban las problemáticas con el uso del celular y midieron la dependencia psicológica de lo participantes. También crearon preguntas sobre la frecuencia con la que experimentaban la vibración fantasma. Después realizaron una encuesta en línea a más de 750 estudiantes. L



Los individuos que sacaron una mayor calificación de dependencia al celular – usaban más a menudo su celular para sentirse mejor, se sentían irritables cuando no lo podían usar y pensaban en usarlo cuando no lo tenían al alcance – experimentaban más a menudo el teléfono fantasma.



Aunque experimentar una llamada fantasma puede parecer poco preocupante en nuestra era digital, en realidad nos muestran que tanto dependemos de nuestros celulares – y cuando influyen en nuestra vida social.



Los resultados fueron publicados en el diario Computers in Human Behavior.