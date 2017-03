Frutas y verduras de primavera

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Lo mejor del cambio de temporada es que los productos vegetales que no encontramos antes se encuentran frescos y listos para su consumo muy pronto.



Te decimos cuáles son los mejores vegetales y verduras en primavera.



Habas



Pertenecen al mismo grupo de las lentejas y los garbanzos y se encuentran frescas de enero a junio. Son ricas en proteína vegetal, ácido fólico y vitaminas A y del grupo B.



Chícharos



Conocidos también como guisantes, estas pequeñas semillas florecen a partir de abril y mayo hasta septiembre. Son leguminosas ricas en proteínas, zinc y potasio.



Espinacas



Popeye sabía que las espinacas eran poderosas, pues éstas aportan una cantidad importante de proteínas y calcio. Además, 100 g de espinaca hervida equivalen a 23 calorías.



Manzanas



Dice el dicho que una manzana al día nos mantiene lejos del doctor, pues ayudan a desintoxicar el hígado, a reducir los niveles de colesterol y a mejorar la memoria.



Rábanos



Si tienes padecimientos del hígado o la vesícula, incluye a los rábanos en tu dieta, pues éstos estimulan la producción de bilis y evitan la formación de cálculos renales.



Cerezas



A finales de la primavera llegan las cerezas. Este fruto rojo es rico en antioxidantes y su consumo reduce el riesgo de padecer diabetes. ¿Qué tal un helado de cerezas para el calor?



Espárragos



Aunque a muchas personas no les guste su sabor, los espárragos son muy buenos para la dieta de los diabéticos; además, tienen un efecto benéfico en los riñones.



Ruibarbo



De este ingrediente únicamente se consumen los tallos, pues sus hojas contienen ácido oxálico, el cual puede ser tóxico. Es común emplearlo en compotas, tartas y postres.



Melocotones



Provienen del continente Asiático y se cultivan en climas templados. Entre sus beneficios está su aporte en vitamina A y C. Su consumo ayuda a mantener la salud del cabello y la piel.