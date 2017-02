Hoy es el Día del Oso Polar

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los osos polares son puro contraste. Lucen tiernos con su enorme nariz y grueso pelaje, pero son poderosos cazadores que pueden medir tres metros parados en dos patas.



Se camuflan en el blanco paisaje del Ártico, aunque su piel, en realidad, es negra. Debido a la capa de grasa que los protege, es más probable que sufran de “calor” que de frío.



Polar Bears International (polarbearsinternational.org) es una organización que busca crear conciencia sobre la preservación de esta especie. Cada 27 de febrero, celebra a los osos polares a nivel internacional.



Aunque su hogar suena remoto, hay algunos destinos donde es posible conocerlos en su hábitat.



Churchill, Canadá



Se calcula que 60% de la población de osos polares vive en Canadá. Y esta ciudad, en la provincia de Manitoba, se jacta de ser el mejor lugar para encontrarlos. La operadora Churchill Wild (churchillwild.com) construyó lodges cercanos a la Bahía de Hudson, territorio habitado por osos.



Puedes verlos muy de cerca, ya que a menudo andan rondando del otro lado del enrejado del hotel. Se organizan safaris a bordo de vehículos especiales para la tundra.



Octubre y noviembre son ideales para ir a su encuentro, pues es su temporada de migración para ir a cazar en las capas de hielo formadas en la bahía. También hay tours en verano e invierno.



Aproximadamente 300 noches al año aparece la aurora boreal.



Svalbard, Noruega



Este archipiélago se encuentra entre la parte continental de Noruega y el Polo Norte. Prácticamente, lo comparten humanos y osos: la población de ambos en la zona suma los tres mil habitantes.



En mayo y junio, National Geographic Expeditions (nationalgeographicexpeditions.com) realiza cruceros de 11 días por las islas, en busca de la especie. Su enfoque es el aprendizaje.



Parten de Oslo y son acompañados por científicos o fotógrafos.

Durante el invierno, el snowmobile es uno de los principales medios de transporte. Pero todo el año se llevan a cabo safaris y paseos por los glaciares a bordo del vehículo.



Isla de Wrangel, Rusia



Se localiza en el Círculo Polar Ártico, al noreste de Siberia. Es Patrimonio de la Humanidad desde 2004 y es conocida por conservar la mayor población de morsas del Pacífico y más de 400 especies de plantas.



Además, aquí se encuentra la mayor concentración del mundo de madrigueras de oso polar. Es una reserva natural protegida por el Gobierno ruso, y hasta hace pocos años, era imposible acceder.



Heritage Expeditions (heritage-expeditions.com) opera cruceros a la isla. Partiendo de Nome, Alaska, en su tour Across the top of the world, puedes pasar cuatro días de exploración. En el camino te toparás con osos, aves y renos.



Groenlandia



Aunque su costa este es uno de los mejores lugares para encontrar osos polares, aún no existen rutas establecidas en tierra para verlos. La mejor manera de asegurar los avistamientos es viajando en crucero.



Touroperadoras como Quark Expeditions (www.quarkexpeditions.com) visitan estas regiones de Groenlandia durante sus travesías por el Ártico.



Incluyen otros atractivos, como Scoresbysund, el sistema de fiordos más extenso del mundo. Algunos itinerarios también pasan por Svalbard, Noruega.