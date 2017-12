10 secretos para terminar con el dolor de espalda

(Tomada de la Red)

La gente no le da la importancia necesaria ni busca la forma de cómo prevenir este dolorEl dolor de espalda es un síntoma que trasciende cualquier edad. Desde pequeños hasta personas adultas, esta molestia nos acompaña a lo largo de la vida sin saber muchas veces la razón ni cómo terminar con ella.Al no ser una enfermedad, la gente no le da la importancia necesaria ni busca la forma de cómo prevenir este dolor. Así lo asegura el quiropráctico y autor del libro "Escuela de la Espalda", Ata Pouramini, quien dice que no se trata simplemente de no cargar excesivo peso o elongar antes de hacer deporte, de acuerdo a ABC.En su obra, el doctor iraní hace énfasis en 10 gestos, posturas, movimientos y hábitos, que podrían estar dañando la espalda sin siquiera darnos cuenta. ¿Realizas alguno de ellos? ¡Descúbrelo a continuación!1. Cuidado al estornudar: Si estornudamos sin expulsar todo el aire, esto puede llegar a producir un prolapso de disco lumbar o incluso una hernia discal. Se incrementa la posibilidad de sufrir una lesión si se estornuda en una posición extraña.2. Leer en la cama con las piernas rectas: Esto produce el mismo efecto que agacharse mal y afecta la zona lumbar. Si se hace a diario, esto puede generar dolores crónicos de espalda.3. Cambia de hombro para llevar el bolso, cartera o morral: Utilizar el mismo hombro durante años puede provocar serios problemas en la columna.4. El confort al lado y no atrás: Poner el papel higiénico detrás del WC te obliga a girar adoptando una postura fatal para la zona cervical, sumado a que este movimiento puede repetirse varias veces al día.5. Billetera en los bolsillos de atrás: Este hábito, adoptado generalmente por los hombres, puede llegar a descompensar la columna afectando el nervio ciático.6. Tacones peligrosos: Su uso prolongado puede generar lesiones como Neuroma de Morton (irritación del nervio del pie situado entre los dedos tercero y cuarto) y la espondilistesis (desplazamiento de una vértebra lumbar sobre otra inferior).7. Sacar ropa de la lavadora: El movimiento de agacharse y girar, tal como se hace para sacar ropa de la lavadora, es dañino para los discos y las vértebras lumbares, indica Informe21 8. Uso del teléfono para escribir: Esto es una amenaza que puede provocar una epidemia de lesiones cervicales en un futuro, ya que la postura antinatural de mirar hacia abajo para usar el celular, equivale a cargar sobre los hombros a un niño de ocho años.9. Permanecer sentados: Pasar ocho horas diarias en esta posición no solo perjudica la espalda, sino que la salud en general. Se recomienda agregar una rutina de 20 minutos de pie, ocho sentados y dos en movimiento.10. No sacar el brazo por la ventana al conducir: Se recomienda llevar ambas manos al volante para evitar la llamada "tendinitis del supraespinoso", que corresponde a la inflamación del hombro por movimientos forzados repetidos.