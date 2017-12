Sube escaleras, conquista tu salud

(Tomada de la Red)

De acuerdo con una investigación del Colegio de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Madrid, encabezada por el doctor Fernando Martín, subir y bajar escaleras es uno de los ejercicios físicos más completos, y complejos, que se pueda realizar:"Subir escaleras es un ejercicio muy completo porque requiere una alta participación muscular con y sin movimiento. En cada peldaño de la escalera se produce una tarea compleja, con una alta exigencia neuromuscular".¡Programas y campañas!Profesores de la Universidad de Ginebra, en Suiza, organizaron un programa de incentivo del uso de las escaleras en un hospital local. 77 personas, que hasta entonces habían tenido un estilo de vida sedentario, se presentaron voluntarias. Al cabo de seis meses, el estudio reveló que los voluntarios habían mejorado hasta en un 12% su capacidad aeróbica.Parte de una campaña publicitaria de una marca de automóviles, que utilizó la música para hacer que los usuarios del metro de Estocolmo (Suecia) subiesen a pie a la calle desechando los elevadores.En Andalucía, España, se ha organizado un programa, Escaleras es salud, que se incluye en una proyecto que anima a realizar los 30 minutos de ejercicio al día (60 para niños y jóvenes de hasta 17 años) que recomienda la Organización Mundial de la Salud.¡Más beneficios!En realidad son varios los beneficios para la salud del uso de las escaleras, señala del cardiólogo Leandro Plaza, presidente de la Sociedad Española del Corazón: "Los músculos, al pedir más alimentación, estimulan al corazón para que contraiga con más fuerza y rapidez, por lo que llega más sangre a todos los órganos del cuerpo. Y estos, al estar mejor irrigados, por norma general funcionan mejor".Otro estudio, llevado a cabo éste en Estados Unidos, determinó que esta clase de pequeñas medidas, pueden ser más efectivas contra la obesidad que hacer régimen dietético o un programa intensivo en el gimnasio.Lo que se demuestra en el estudio de la Universidad de Ginebra, que reveló que los 77 voluntarios que habían participado en la investigación de la oxigenación de la sangre, al mismo tiempo habían perdido, al final de los seis meses del estudio, entre un 1,5% y un 8,5% de grasa corporal.Y sí definitivamente decidiste que esta puede ser la, o una, actividad que diariamente vas a realizar, no dejes de tomar en cuenta estos tres consejos:Ante todo, consulte con su médico si tiene alguna condición física que pueda empeorar con el ejercicio físico, indica Informe21 Use calzado para correr o caminar que de un soporte adecuado a los pies.Hidrátese a menudo o con una adecuada frecuencia.El especialista Muñoz Bellerín la desaconseja especialmente en caso de artrosis, artritis y algunas inflamaciones de los músculos o miopatías. Tampoco recomienda no usar las escaleras en caso de enfermedad cardíaca. ¡Cuídate!