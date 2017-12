No seas una víctima más del "Guadalupe-Reyes"

(Agencias)

Se estima que el mexicano promedio, durante la época decembrina y el llamado "maratón Guadalupe-Reyes" (que comprende 26 días llenos de festividades, comida y alcohol), puede aumentar de dos a cinco kilos de peso, lo que significa un consumo —extra— de entre 14 y 35 mil calorías. Así es que te proponemos un détox para volver en cintura.



El mejor detox



Las funciones depurativas del organismo se obtienen de manera natural y continua, siempre y cuando se mantenga una dieta correcta acompañada de hábitos saludables.



"Fácil llega, fácil se va". Perder el peso ganado durante el "Lupe-Reyes" no es tan complicado como se cree. Para reestablecer el organismo de modo saludable es necesario comenzar por dejar a un lado la culpa, depurar malos hábitos e incluir alimentos benéficos.



REGRESA A TU PESO



1. JUGO VERDE AL DESPERTAR



Comienza el día cargado de vitaminas, minerales, enzimas y fibra. Para que los jugos verdes tengan efecto depurativo, es necesario:



- Incluir dos o más verduras verdes por cada fruta o verdura de color.



- Si la fruta o la verdura lo permite, moler con cáscara (bien lavada) y sin colar.



- Utilizar vegetales frescos (no enlatados, en almíbar, ni en conserva).



- Preferentemente, beber el jugo inmediatamente después de prepararse.



2. NO DEJES DE COMER



Dejar de comer lo único que depura es la culpa. De acuerdo con The International Journal of Obesity, comer cada tres o cuatro horas disminuye el riesgo de obesidad y enfermedades metabólicas.



3. MÁS VERDURA



Aumenta el consumo de cebolla, ajo, brócoli, coliflor, col, cilantro, perejil, berros, espinaca, alcachofa, betabel, frutos rojos, manzana, papaya y piña. Se trata de alimentos vegetales ricos en antioxidantes y fibra que ayudan a depurar toxinas.



4. AUMENTA EL CONSUMO DE PROTEÍNAS



Prefiere huevo, pechuga de pollo o pavo y pescado como proteína de origen animal. Limita el consumo de carnes rojas (a menos que sean cortes magros como la falda de res, filete o lomo de cerdo). Aumenta el consumo de leguminosas (frijol, haba, lenteja y garbanzos).



5. NO TE OLVIDES DE LAS GRASAS



Las grasas permitidas son aguacate, nueces de cualquier tipo (sin freír ni sal añadida) y porciones moderadas de aceites de origen vegetal como el de oliva, maíz, canola, soya, girasol y cacahuate.



6. INCLUYE MÁS FIBRA



La fibra ayuda a tener rápida saciedad, depurar el organismo y a mejorar la salud digestiva. Incluye entre 25 y 30 gramos por día; las principales fuentes alimentarias son: verduras, frutas, frijoles, habas, lentejas, garbanzo, tortilla de maíz y cereales de grano entero.



7. ADIÓS A LOS POLVOS BLANCOS



Si bien no hay alimentos buenos ni malos, las harinas refinadas, el azúcar y la sal deberán guardarse durante tu plan de desintoxicación, así que olvídate de incluir galletas, tortillas de harina, frituras, pan dulce y pasteles por un tiempo.



8. INCORPORA PROBIÓTICOS



Después de una temporada de excesos, se reduce la cantidad y diversidad bacteriana del intestino, y esta alteración predispone al aumento de peso. Incluye búlgaros, yogur natural (sin azúcar), bebidas lácteas fermentadas con probióticos añadidos, kefir, kombucha y verduras fermentadas, como las verduras en escabeche.



9. ANTES Y DESPUÉS DE COMER: TÉ VERDE



El té verde es rico en catequinas (antioxidantes), sustancias con propiedades antiinflamatorias que ayudan a proteger a las células del daño causado por los radicales libres.



10. AGUA SIMPLE



¿Cómo podrías limpiar tu casa sin agua? Lo mismo sucede con nuestro organismo. Aumentar el consumo de agua natural no solo es necesario para la salud digestiva y una adecuada circulación de nutrimentos; también lo es para la eliminación de toxinas.



11. ¡MUÉVETE!



Investigaciones recientes demuestran que permanecer sentado por más de tres horas (incluso si haces ejercicio) provoca que el flujo sanguíneo disminuya. Este hábito reduce la eficiencia de los procesos biológicos de nuestro organismo, lo que se traduce en un metabolismo lento.



12. DISFRUTA EL BIEN COMER



El sentimiento de culpa al comer no favorece en nada tu plan de adelgazamiento. Una dieta correcta debe ir acompañada —siempre — de pensamientos positivos. Recuerda que el bien comer es un placer.