Ejercicios que puedes hacer desde tu cama

(Tomada de la Red)

Levanta la mano si empiezas la mayoría de las mañanas apretando el botón de “snooze” en lugar de levantarte e ir al gimnasio. ¿El término "entrenamientos matutinos" simplemente no está en su vocabulario? Lo sabemos es complicado, pero ¿si te dijéramos que hay una manera fácil de ser una persona de la mañana sin dejar la comodidad de tu cama?Además de todos los beneficios de los entrenamientos de la mañana, hay un beneficio extra en estos ejercicio de cama, indica Muy Interesante "Al igual que ir a Pilates, los ejercicios en la cama pueden ayudar a reclutar pequeños músculos estabilizadores mientras se trabaja con grandes motores primarios", explicó Healthline. Una superficie inestable como un colchón hace que tu núcleo, abdominales y glúteos trabajen más duro, tonificándolos y fortaleciéndolos al mismo tiempo.Además, no hay membresía de gimnasio necesaria para este entrenamiento de cuerpo completo. ¡Así que no hay más pretextos, empecemos!Comienza en la posición regular de puente de glúteos, con tu estómago levantado del suelo. Levanta una pierna de la cama, lleva la rodilla hacia tu pecho hasta que esté en línea con tus caderas y luego regresa el pie a la cama. Repite con la otra pierna sin bajar las caderas, y continúa en ambos lados durante 20 repeticiones.Luego, has 10 crujidos inversos en tres series, con un descanso de 30 segundos entre series. Este ejercicio se enfocará en tus abdominales, así que concéntrate en tu núcleo a medida que haces cada movimiento.A continuación te presentamos a los ascensores de piernas. Acuéstate sobre tu espalda y levanta una pierna a la vez en un ángulo de 45 grados, enganchando tu cuadriceps en la parte delantera. Repite 15 a 20 veces con cada pierna tres series, con un descanso de 30 segundos entre series.Veinte repeticiones de levantamiento de pierna terminarán tu entrenamiento. Avanzar hasta que tus piernas cuelguen un poco de la cama, y ​​levántalos mientras estás acostado.¡Voila! Acabas de tener un entrenamiento completo desde la comodidad de tu cama.