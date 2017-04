United enfrenta otra crisis, ahora por un conejo muerto

LONDRES, INGLATERRA. (AP)

Luego de enfrentar una crisis de relaciones públicas por un pasajero expulsado a la fuerza, United Airlines está lideando ahora con un reporte sobre la muerte de un conejo gigante en uno de sus vuelos transatlánticos.



El nuevo hecho se suma a una lista creciente de denuncias de los pasajeros de la aerolínea estadounidense.



Angustiada, la criadora Annette Edwards dijo el miércoles a The Associated Press vía telefónica que un veterinario revisó a Simon, un conejo continental de 10 meses y 90 centímetros de largo (3 pies) poco antes de que viajara desde el aeropuerto Heathrow de Londres al O'Hare de Chicago. Simon fue adquirido por una celebridad a la que no quiso identificar, agregó.



"Simon se sometió a un reconocimiento veterinario antes de subir al avión", explicó. "Estaba como una rosa".



En un comunicado, la aerolínea dijo estar "triste" por la notica y explicó que se ha puesto en contacto con Edwards y que le ofreció ayuda.



"La seguridad y bienestar de todos los animales que viajan con nosotros es de vital importancia para United Airlines y nuestro equipo PetSafe", informó la compañía.



Según Edwards, la aerolínea estaba examinando las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar qué podría haberle ocurrido al conejo. United declinó realizar más comentarios más allá de su comunicado.



United tuvo la segunda mayor cifra de animales muertos o heridos entre las aerolíneas estadounidenses el año pasado, detrás de Hawaiian Airlines, según el Departamento de Transportes.



United intenta limpiar su imagen después de que un pasajero que no quiso ceder su sitio en un vuelo fue arrastrado por la fuerza fuera del avión en Chicago. El incidente, que se viralizó en redes sociales, provocó la disculpa del director general de la firma.



Funcionarios de seguridad del aeropuerto retiraron a David Dao, de 69 años, del avión de United Express. Las fotos de su cara ensangrentada circularon por las redes sociales y el director general de United, Oscar Muñoz, tuvo que ofrecer disculpas.



La aerolínea dijo la semana pasada que Muñoz no pasará a ser automáticamente el presidente de la empresa matriz United Continental Holdings el año próximo como estaba previsto