Claves para saber si eres una ¡chava ruca!

El termino chavo-ruco no es nada halagador al contrario se puede sentir más de una persona ofendida, pero la realidad es que el tiempo pasa aunque realices grandes esfuerzos para que nadie lo note.



En este contexto te dejamos algunas frases para detectar si eres un chava-ruca:



1.- Pasas de los 35, pero te sigue vistiendo como de 20



La lógica de una chava-ruca es que tiene el físico para lucir el atuendo así que lo usa con gran orgullo y dignidad.



2.- Extiende su vocabulario



Esa chava-ruca sabe hablar con los millennials, con los de la generación Z y hasta con sus hermanitos.



3.- La edad para ella no tiene la menor importancia



En caso de preguntarle su edad suele responder: ¿De cuántos me veo? o simplemente dice: “Somos casi de la edad”.



4.- Le molestan las formalidades



A ellas no les gusta que le hablen de usted; el tú les fascina.



5.- Son el alma de la fiesta y es quien dirige “No rompas más mi pobre corazón”



Aunque no le hace el feo a las canciones de Prince Royce o Maluma.



6.- Aunque le gusta la fiesta no le laten tanto los antros



Le da más por ir a los bares y cantinas para poder platicar.



7.- La forever alone



A esta chava-ruca le gusta ligar, pero no comprometerse, en ocasiones admite que le da miedo el compromiso.



8.- Trata de estar actualizada en la tecnología



Le gusta postear su vida en Facebook, escribir con hashtag y poner emoticones.



¿Te identificas?