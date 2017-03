EU: Ordenan a niña que ya no pise los jardines ajenos

WEST HARWICH, Massachusetts(AP)

Una niña en Massachusetts está en problemas con la policía porque repetidamente le pasa por encima al césped de las viviendas ajenas cuando va y viene del colegio, tanto así que los agentes le impusieron una orden prohibiéndole toda invasión de propiedad privada.



Autumn Blanchard recibió el 2 de marzo tres órdenes policiales, dijo su madre al diario Cape Cod Times (http://bit.ly/2nhUjyE ).



La madre, Krystal Blanchard, dijo que no estaba enterada de que había un problema hasta que llegó la policía a su puerta. Se preguntó por qué los vecinos no le hablaron directamente, o por lo menos las autoridades de la escuela, que estaban enteradas del asunto.



"Estoy sumamente molesta por esta situación, no sé por qué llegó a este nivel, alguien debió haberme dicho", comentó.



Se preguntó si quizás es porque recién se han mudado a la zona, porque tanto ella como su hija tienen el cabello de colores llamativos. La madre tiene el cabello color rosado y aretes, y la hija tiene el cabello de varios colores.



"Eso es lo único que se me ocurre, y es algo que considero ridículo", dijo Blanchard, quien aseguró que su hija es "una niña dulce, educada".