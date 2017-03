¿Duermen peor los hombres o las mujeres?

(Tomada de la Red)

Según un estudio sobre los hábitos de descanso de los españoles realizado por la firma Conforama, las mujeres duermen peor que los hombres.



En concreto, el informe revela que las mujeres duermen menos horas y descansan peor que los hombres. Además, 3 de cada 4 españolas admite que deberían dormir al menos 1 hora más al día, cifra que representa aproximadamente 10,5 millones de mujeres.



Otro de los datos que se extrae del estudio, es que 1 de cada 4 mujeres reconoce que no duerme ni siquiera 7 horas diarias, la cantidad mínima generalmente recomendada para mayores de 18 años.



¿Solo es cuestión de horas de sueño?



Parece que no, pues más de la mitad de las españolas (50,6%) afirma no descansar bien por las noches, porcentaje superior en un 23% al de hombres que tampoco se despiertan descansados.



Los motivos para descansar tan mal cada día: interrupciones del sueño y estrés. Estos dos factores son los principales causantes de las malas noches de sueño para ambos sexos, si bien el porcentaje que sufre estos problemas es también mayor en el caso de las mujeres en comparación con los hombres.





Las mujeres se llevan la peor parte de dormir en pareja





Dormir en pareja no parece ser lo más adecuado para despertarnos descansados. Prácticamente dos tercios de las españolas asegura dormir peor si lo hace acompañada, un 18% más que los hombres; los ronquidos de la pareja suelen ser el factor más frecuente. A los hombres, lo que más molesta es que su pareja se mueva en la cama por la noche.



'Es fundamental concienciar a la sociedad española de la importancia de descansar bien y dormir lo suficiente para disfrutar de una buena calidad de vida. Debemos cambiar muchos de nuestros hábitos relacionados con el descanso diario que, al fin y al cabo, es una actividad que debería ocupar un tercio de nuestro día a día y de nuestra vida', comenta Francisco J. Segarra, especialista en medicina del sueño y coordinador de la Clínica del Sueño Estivill.