Cancelan la placa vehicular por considerarla ofensiva

El Departamento Vehicular de la provincia canadiense de Nueva Escocia ha notificado al ciudadano Lorne Grabher la decisión de cancelar la validez de su placa vehicular, que llevaba su apellido, por considerar que podía ser interpretada como "socialmente inaceptable", informa la compañía local CBC.Las autoridades han tomado esta decisión de "interés general" tras recibir la denuncia de una persona que consideró el término Grabher (parecido a la frase 'agárrala', del inglés 'grab her') como "misógino y que promueve la violencia contra las mujeres".Una indignación justificadaEsta decisión ha provocado la furiosa reacción del canadiense, quien afirma que se siente orgulloso de portar el apellido Grabher. "¿Qué derecho tiene el gobierno de Nueva Escocia de discriminar mi apellido?", señaló el afectado y aseguró que su número personalizado tiene unos 25 años y que hasta ahora nadie se ha sentido ofendido por él.La frase 'grab her' tomó fuerza en las últimas elecciones presidenciales estadounidenses.En una grabación de 2005 publicada en octubre de 2016, se escucha a Trump pronunciar comentarios ofensivos hacia una mujer casada y emitir varias frases machistas y malsonantes.Este hecho golpeó duramente la campaña del republicano e incluso se llegó a pensar en su exclusión como candidato a la presidencia, que finalmente ganó.El canadiense, sin embargo, afirma que él no es como el actual presidente estadounidense."Trump es una persona totalmente diferente. Es un ignorante. A él no le importa nadie y yo no quiero que se me compare con él", sostuvo.