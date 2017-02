Millones de personas observan en vivo a una jirafa

(Tomada de la Red)

La transmisión en directo de las últimas horas de embarazo de April, una jirafa de 15 años, y de su pareja Oliver, de 5 años, atrae la atención de más de 30 millones de espectadores que aguardan atentos la llegada del nuevo integrante de la familia, que nacerá con unos 75 kilogramos y un tamaño aproximado de 180 centímetros, informa 'The Guardian'.El pasado jueves, YouTube interrumpió abruptamente la transmisión en directo desde el zoológico de Aventura Animal de Harpursville, Nueva York, EE.UU., pues consideró que las imágenes violaban su política de "contenido”Este hecho generó una abrumadora cantidad de quejas de los usuarios, que exigían a la compañía restituir la emisión. Finalmente, YouTube cedió al argumento del "milagro de la vida" planteado por las personas y restableció la transmisión.Las jirafas pasan un período aproximado de gestación de 15 meses, pero los especialistas afirman que no pueden predecir con exactitud cuándo se producirá el nacimiento, debido a que la labor de parto en estos animales no es perceptible a simple vista. Y usted ¿se suma a esta larga vigilia?