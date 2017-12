Niños forman una enorme flecha en el suelo con este objetivo…

(Tomada de la Red)

Estas mujeres y hombres que se visten en uniforme y cuidan la ciudad de las personas malvadas simplemente son un ejemplo a seguir. Pero a veces, los mismos niños se pueden convertir en héroes al ayudar a su vecino, a los animales o en convertirse en flecha para que encuentren a un criminal.12 niños en Surrey, Inglaterra, estaban en una búsqueda de huevos de Pascua, cuando se dieron cuenta que un criminal escapaba de la vista de la policía.Su primer instinto fue hacer todo lo posible para ayudar a la policía. Fue entonces cuando se les ocurrió una brillante idea, casi como salida de una película.Uno de los niños gritó: “¡Hagamos una flecha!”. Al principio los oficiales pensaron que no era más que una broma lo que veían sus ojos, pero pronto se dieron cuenta de lo que estaba haciendo los niños, y gracias a ellos lograron localizar y detener no solo a uno, sino a dos sospechosos.Los niños habían apuntado en la dirección correcta ¡literalmente! Sólo unos minutos después los agentes de policía aterrizaron sobre su helicóptero en el campo y alabaron el pensamiento rápido e inteligente de los niños. Debe haber sido bueno para esos niños saber que su valentía fue reconocida por sus héroes.Y como si no hubieran demostrado suficiente heroísmo ya, los niños habían estado participando en una búsqueda de huevos de pascua con el fin de recaudar dinero para la leucemia. ¡Erna héroes incluso antes de que ayudaran a detener un criminal!Fuente: UPSOCL.COM