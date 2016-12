Más extranjeros en Las Vegas no significan más propinas

LAS VEGAS, Nevada(AP)

Prestadores de servicios y repartidores de cartas en Las Vegas dicen que les preocupa que aunque hay más visitantes extranjeros en restaurantes y casinos, ellos están recibiendo menos propinas debido a que los turistas provienen de países como China, donde no es común la práctica estadounidense de dar 20% de propina.



"Es muy difícil cuando se está dando un servicio o dependiendo de propinas y la mayoría de nuestros huéspedes son extranjeros.



Ellos no dan propinas, o pueden consumir una comida de 200 dólares y dar de propina un dólar por persona", se quejó Cheryl Holt, quien ha sido mesera en la franja de Las Vegas desde 2011.



Con un consumo por cena de 200 dólares, Holt como mesera normalmente tiene que pasar aproximadamente 10 dólares al resto del personal de servicio, incluyendo al cantinero, al ayudante de mesero y a quienes llevan los alimentos a la mesa.



Holt dijo que si recibe una propina pequeña ella está pagando a esos clientes para que coman en su mesa.



Holt dijo al periódico Las Vegas Review-Journal (http://bit.ly/2hWRxOH) que según su experiencia, los visitantes de Canadá tienden a dar aproximadamente 10% de propina.



Los turistas europeos dan propinas más pequeñas y los visitantes chinos dan alrededor de un dólar por persona.



Los hoteles y centros de recreo deberían ayudar a educar a los visitantes, quizá colocando letreros en las mesas de repartidores de cartas señalando que ellos esperan propinas, dijo Xiaosheng Huang, un abogado de inmigración chino en Las Vegas.



"Los chinos piensan normalmente que los trabajadores de servicio reciben un sueldo del patrón y no se le tiene que pagar adicionalmente", señaló Huang. "Éste es un aspecto de incomprensión cultural".



Los repartidores de cartas en los casinos, quienes reciben aproximadamente 80% de su ingreso en propinas, también están preocupados por las propinas poco generosas, comentó Joseph Carbon, quien representa a los repartidores de cartas en Caesars Palace, Harrah's Las Vegas, Bally's, Paris Las Vegas, y Wynn Las Vegas como director de la división de juegos del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Estados Unidos.

"Seamos realistas, ésta es una ciudad de propinas", enfatizó Carbon.