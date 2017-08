Alimentos que no debes refrigerar

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Existen alimentos que es mejor dejarlos fuera del refrigerador porque se pueden pudrir o quemar con la temperatura alta.



Hay otros, como el aguacate, que no debe refrigerarse a menos que ya esté lo suficientemente maduro. Te dejamos una pequeña lista de alimentos que puedes conservar a temperatura ambiente.



1. Aguacate



En el último año, el aguacate ha elevado su nivel de demanda a nivel mundial, pero ¿cómo debería ser almacenado?



Muchas personas piensan que colocarlo en la nevera es la mejor forma de mantenerlo en buen estado, no obstante, su proceso de maduración se mantiene activo hasta el momento en que es abierto, por esa razón, si la fruta no está en el punto de maduración deseado, lo mejor es envolverla en un pedazo de papel o periódico y dejarlo un par de días en un ambiente fresco y seco hasta que esté lo suficientemente suave.



2. Jitomate



Según Ontario Greenhouse Vegetable Growers, los jitomates nunca deben ser almacenados en el refrigerador ya que esto puede arruinar su textura y sabor. Además, la humedad provoca su descomposición. Esta organización indica que las verduras deberían de mantenerse a una temperatura de 15 a 18 °C.



3. Cebolla



Es uno de los alimentos más olorosos que a menudo encontramos en el refrigerador. Una vez que se cortan deberían mantenerse lejos de los otros alimentos, pues lo más seguro es que éstos terminen impregnándose del olor y sabor a cebolla.



4. Hierbas



Guardar el cilantro, perejil, albahaca o cualquier otra hierba fresca en el refrigerador las daña, ya que pueden quemarse con el frío; o bien, echarse a perder por la humedad y la poca ventilación.



Sin embargo, no está prohibido guardarlas dentro del frigorífico, pero es aconsejable envolverlas en un pedazo de papel y colocarlas dentro de un recipiente. Aunque también es posible mantenerlas fuera, en un vaso con agua como si fueran flores.



5. Pan



Colocar el pan en el refrigerador no es la mejor manera de mantener su frescura, por el contrario, esto acelera su proceso de endurecimiento y sólo provoca que el pan se vuelva rancio.



Guardar el pan en una caja de cartón o una bolsa hermética es lo mejor.



6. Papa



Según la Agencia de Normas Alimentarias de Reino Unido, mantener las papas refrigeradas favorece la formación de algunos azúcares, que cuando se fríen se combinan con la asparagina un aminoácido y, por lo tanto, se potencia la acrilamida un compuesto químico que se usa en la producción de papel, tintes y plásticos y que se encuentran de manera natural en las papas.



7. Naranja



Según un artículo publicado en la revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha, "la naranja es sensible a temperaturas bajas, dando lugar a daños por frío: picado y escaldado." Es por ello que mantenerlas a temperatura ambiente resulta más conveniente.