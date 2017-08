Piloto vuela miles de km para salvar la vida de una perrita

(Tomada de la Red)

Con tan solo dos años, la cachorra Adrienne, fue rescatada de las calles en una ciudad de Carolina del Norte, EU.Sin embargo no era un tarea fácil, ya que el costo de la cirugía era de 1,500 dólares que el refugió no podía costear. Pero no era todo, para poder operar a Adrienne había que viajar a Stamford, Connecticut, lo que implicaba un viaje de 700 kilómetros.No había forma de operar a la perrita, por lo que tomaron la decisión de sacrificarla, milagrosamente, el piloto Paul Steklenski escucho sobre la noticia, por lo que además de ofrecer el traslado en avión para llevar a cabo la cirugía, consiguió los fondos para poder pagar la cirugía que Adrienne necesitaba para salvar su vida.El noble piloto viajó más de 1,200 kilómetros para llevar a la perra a su cirugía en Stamford, Carolina del Norte, de acuerdo con información de ABC.ES La cirugía resultó ser un éxito, ‘No lo pensé, simplemente tenía que hacerlo, el viaje marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Con atención adecuada podrá vivir una vida normal, fue muy emocionante por lo que había en juego, pero al final del día estaba completamente agotado’, comentó el piloto.