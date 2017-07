Raro accidente deja a mujer en silla de ruedas

(Tomada de la Red)

por una la ta de spray para el cabello deja silla de ruedasUna mujer de 27 años de edad, ha hablado de su horror después de un extraño accidente con una botella de laca que la había dejado en silla de ruedasLisa Kenny, de Newcastle, estaba arrodillada en el suelo sacando sus pertenencias de un armario en el trabajo cuando la gran lata cayó sobre su cabeza.Al principio pensó poco en ello, pero el dolor se extendió poco a poco a su cuello, espalda, brazos y piernas, impidiéndole caminar.El accidente también la ha dejado con ansiedad y depresiónElla fue diagnosticada con fibromialgia - una condición a largo plazo que causa dolor en todo el cuerpo. Los médicos dijeron que fue provocada por la lesión en su cuello cuando fue golpeada por la lata.Kenny dijo que el extraño accidente "cambió todo" en su vida y le ha impedido asistir a sus amadas clases de Zumba.Pero, en el lento camino hacia la recuperación, ahora es capaz de caminar por primera vez en dos años y medio y es incluso capaz de correr en distancias cortas, indica DailyMail Kenny dijo: "Fue realmente doloroso, pero sólo pensé que iba a tener una cabeza dolorida. Entonces esa noche empecé a tener dolor de cuello que viajó a mi columna vertebral."Sucedió en octubre de 2014 y en Navidad el dolor se había vuelto tan crónico que estaba en una silla de ruedas.Todavía no puedo creer que he sufrido tanto como resultado de una lata que me golpeó en la cabeza."He perdido tres años de mi vida, sólo por esta lata de spray para el cabello."