Cómo darte cuenta si tu olor corporal es fuerte

(Tomada de la Red)

Algunas veces te preguntas como las personas con olor corporal crónico llegaron a éste punto. Después de todo, probablemente piensas que si olieras así, harías algo al respecto – como bañarte más seguido o comprar un desodorante más fuerte.



Pero el problema con ésta línea de pensamiento es que fuera de las circunstancias de olfato extremas – por ejemplo, como pasar el día trabajando con estiércol – la mayoría de las personas no captan su propio olor.



Esto se debe a que los receptores en tu nariz que normalmente responderían a tu conjunto de olores están prácticamente apagados después de haber sido bombardeados por el mismo olor durante tanto tiempo.



Básicamente tu nariz está adormecida respecto a tu propio olor para que no te vuelvas loco. Es la misma razón por la que no percibes el aroma de tu casa; tu sentido del olfato se adapta rápidamente y se tarda en resetearse.



Así que, no por asustarte, pero podrías oler mal – quizás todo el tiempo o quizás solo en días que sudaste más de lo normal. De cualquier forma, existe un truco simple que puede engañar a tu nariz para detectar mejor tu propio olor corporal. Todo lo que necesitas es olfatear una taza de café.



Esto se debe a que el café es un componente de un solo olor fuerte que le da a los receptores de tu nariz un rápido descanso de lo que has estado oliendo todo el día (a ti mismo). Es por eso que las tiendas departamentales tienen frascos de café a la mano en la sección de perfumes. Así puedes oler un perfume, darte un descanso con un poco de café y después oler uno distinto. Además el café es de fácil acceso para la mayoría de la gente.



Además, viéndolo del lado más amable, si descubres que en realidad hueles mal, al menos tienes una rica bebida para aminorar la pena.