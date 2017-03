5 Cosas que piensas que son terribles para tu dieta pero no son

(Tomada de la Red)

Creo que a todos nos ha pasado estar en una situación donde las personas a tu alrededor te “juzgan” por lo que comes, diciéndote qué tan malo es para la salud y cómo te está matando lentamente. Pero ahora la ciencia te explicará algunos de estos productos y cómo en realidad no son malos para tu dieta como lo pensabas.



Gluten

El mito: A medida que más y más de tus amigos se liberan de gluten, es momento de preguntarse: ¿Existe la intolerancia al gluten? ¿Es cada vez más común?

Por qué es falso: Sólo el 1% de las personas en todo el mundo tienen la enfermedad celíaca, que es el trastorno genético raro que hace que las personas intolerantes al gluten, de acuerdo con la Fundación de la enfermedad celíaca.



Huevos



El mito: Las cantidades masivas de colesterol en los huevos se traducirán en una cantidad masiva de colesterol en tus venas.

Por qué es falso: Aunque los huevos son altos en colesterol (un solo huevo embala aproximadamente 185 mg), estudios aseguran que comerlos no se traducirá en un colesterol más alto para ti.



Cafeína

El mito: La cafeína impide tu crecimiento y es mala para la salud.

Por qué es falso: Según la Clínica Mayo, el adulto promedio puede consumir con seguridad hasta 400 mg de cafeína al día. La mayoría de las tazas estándar de café contienen entre 90 y 120 mg.

Pero atención: Una taza de 375 ml de café "Starbucks", tiene 260 mg de cafeína, por lo que es más de la dosis diaria después de dos vasos.



Queso

El mito: Algunos medios de noticias han informado de que el queso "es tan adictivo como las drogas".

Por qué es falso: Rastreamos el estudio que parece estar en la raíz de estas afirmaciones, y no encontró tal cosa. Varios investigadores de la Universidad de Michigan pidieron a las personas que informaran qué alimentos en una lista tenían más dificultades para cortar o comer moderadamente. El queso quedó en esa lista.



Pescado

El mito: El pescado es rico en mercurio y te enfermará.

Por qué es falso: Si bien el mercurio puede acumularse en peces de depredadores más grandes y viejos como el marlín y el tiburón, generalmente no es un problema en peces más pequeños.



La FDA mantiene una lista útil de las directrices del mercurio en los mariscos - el salmón, la trucha, las ostras, el arenque, las sardinas son considerados "buenos" o "mejores" opciones.