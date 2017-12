(Tomada de la Red)

Con la llegada de las fiestas también se presenta el uso de la pirotecnia que además de molestar a algunos humanos, molesta aún más a nuestras mascotas.En estas fechas, nosotros somos capaces de diferenciar la pirotecnia de cualquier otro ruido, sin embargo, nuestras mascotas no.Si eres de los que tienen perritos y se preocupan por ellos en estas fechas, aquí hay algunos consejos para ayudar a nuestras mascotas a pasar este incomodo momento.Los síntomas de un perro asustado por pirotecnia incluyen:-Taquicardia-El perro se esconde bajo la cama-Se mueve nervioso de un lado para otro-Escarba-Se siente estresado, puede llegar a babear-Ladridos nerviosos, gime-Trata de escaparAlgunos consejos para calmar a tu perro:Antes de la hora de los fuegos artificiales, saca a tu perro a pasear, al menos 20 minutos o media hora. Esto le relajará y hará está en casa más calmado, indica Infrome21 Si por algún motivo tienes que estar en la calle con tu perro mientras dura la pirotecnia, no olvides llevarlo atado con su correa y bien identificado, por si acaso se asusta y sale corriendo en un ataque de pánico.Al llegar a casa, haz como que no pasa nada. Actúa normal y no hables con tu perro. No trates de preparar a tu perro para el ruido de la pirotecnia, no lo consueles ni le prestes mayor atención. No lo agarres en brazos para protegerlo, ni anticipes “la tragedia”.Pon la cama de tu perro en la habitación que estés tu (tal vez el salón) para que esté acompañado. Pero si el lugar es demasiado ruidoso, puedes llevar a tu perro a la habitación más calmada de la casa, (escoge la más alejada de la fuente de ruido) y llévalo allí con su cama favorita.Durante el tiempo en que dure la pirotecnia es bueno que estés en la misma habitación que tu perro, para que esté tranquilo al ver que tú lo estás.Cierra las ventanas y puertas para disminuir el ruido exterior, y baja las persianas para disminuir el ruido y la luz de la pirotecnia.Si tiene un juguete mordedor favorito o una golosina para morder, llévalo a esa habitación. Al morder, los perros se relajan mentalmente y liberan su ansiedad.Es aconsejable poner música o la televisión en la habitación en que dejes al perro. Así amortiguará el ruido de la pirotecnia que viene del exterior y a la vez inducirás un estado de calma en el perro.Habla con tu veterinario en casos muy extremos: Hay perros que pueden sufrir pánico extremo por la pirotecnia e incluso llegar a autolesionarse.Solo en casos graves, tu veterinario puede darte algún fármaco relajante para calmar a tu perro en estos eventos.Vendaje anti-ansiedadUna manera práctica de calmar a los perros asustados por la pirotecnia es aplicando un simple vendaje que los hace sentir más contenidos.Tendrás que ver si a tu perro en particular le funciona, pero si obtienes resultados es una forma fácil que puedes comenzar a aplicar.Para hacerlo, deberías seguir las instrucciones de estas imágenes: