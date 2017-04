Alimentos con muchas vitaminas

(Tomada de la Red)

¿Qué son las vitaminas?

Las vitaminas son compuestos orgánicos que necesitamos en pequeñas cantidades para evitar enfermedades. Necesitamos tomar vitaminas de los alimentos porque el cuerpo humano no produce suficiente cantidad o ni siquiera las produce.

Cada organismo necesita diferentes vitaminas pues, por ejemplo, los seres humanos necesitamos vitamina C (ácido ascórbico) pero los perros no la necesitan porque su organismo produce la suficiente para sus propias necesidades.



Alimentos con vitamina A

Las mejores fuentes de vitamina A incluyen: hígado, aceite de hígado de bacalao, zanahorias, brócoli, batata, mantequilla, col rizada, espinaca, calabaza, algunos quesos, huevo, albaricoque, melón cantalupo y leche.



La deficiencia de vitamina A o retinol puede causar ceguera nocturna y queratomalacia o queratitis seca (un trastorno ocular que provoca córnea seca).



Alimentos con vitamina B

Las mejores fuentes de vitamina B incluyen: levadura, cerdo, cereales, semillas de girasol, arroz integral, centeno, espárragos, col rizada, coliflor, patatas, naranjas, hígado y huevos.



La deficiencia de vitamina B o tiamina1 puede causar: beriberi (entre sus manifestaciones se incluyen signos neurológicos y neuritis óptica con pérdida de la vista) y Síndrome de Wernicke-Korsakoff (trastorno cerebral).



Alimentos con vitamina B2

Las mejores fuentes de vitamina B incluyen: espárragos, plátanos, caquis, quimbombó u okra, acelgas, requesón, leche, yogur, carne, huevos, pescado y judías verdes.



La deficiencia de vitamina B2 o riboflavina puede causar: ariboflavinosis cuyos síntomas son dolor de garganta, enrojecimiento de la lengua, llagas en la boca, inflamación escamosa y amarillenta de la piel (dermatitis seborreica), ojos rojos o fatiga.



Alimentos con vitamina B3

Las mejores fuentes de vitamina B3 incluyen: hígado, pollo, ternera, pescado (atún, salmón), leche, huevos, aguacates, dátiles, tomates, hortalizas de hoja, brócoli, zanahorias, batatas, espárragos, nueces, cereales integrales, legumbres. champiñones y levadura de cerveza.



La deficiencia de vitamina B3 o niacina puede causar: pelagra (caracterizada por diarrea, dermatitis y trastornos mentales).



Alimentos con vitamina B5

Las mejores fuentes de vitamina B5 incluyen: carnes, granos enteros, brócoli, aguacates, jalea real y huevas de pescado



La deficiencia de vitamina B5 o ácido pantoténico puede causar: parestesia (hormigueo y adormecimiento de una parte del cuerpo).





Alimentos con vitamina B6

Las mejores fuentes de vitamina B6 incluyen: carnes, plátanos, granos enteros, verduras o nueces. Respecto a la leche, la congelación puede reducir su contenido de vitamina B6.



La deficiencia de vitamina B6 o piridoxina puede causar: anemia, neuropatía periférica (daño en ciertas partes del sistema nervioso que provoca dolor, pérdida de la sensibilidad e incapacidad para controlar los músculos).



Alimentos con vitamina B7

Las mejores fuentes de vitamina B7 incluyen: yema de huevo, hígado, pescado (especialmente el pescado azul) y algunas verduras (como el ajo, los tomates o los berros).



La deficiencia de vitamina B7 o biotina puede causar: dermatitis o enteritis (inflamación del intestino)



Alimentos con vitamina B9

Las mejores fuentes de vitamina B9 incluyen: extracto de levadura, hígado, hierbas secas, semillas de girasol, legumbres, verduras de hoja verde, espárragos o cacahuetes.



La deficiencia de vitamina B9 o ácido fólico durante el embarazo puede causar: defectos de nacimiento. Por ello, se suele indicar a las mujeres que quieran tener hijos, un complemento de ácido fólico durante todo el año antes de quedarse embarazada.



Alimentos con vitamina B12

Las mejores fuentes de vitamina B12 incluyen: pescado, mariscos, carne, aves de corral, huevos, leche y productos lácteos, algunos cereales fortificados y productos de soja. Por ello, se recomienda a los veganos que tomen suplementos de vitamina B12.



La deficiencia de vitamina B12 o cianocobalamina puede causar: anemia megaloblástica (una afección en la que el organismo produce células sanguíneas anormalmente grandes, anormales e inmaduras).



Alimentos con vitamina C

Las mejores fuentes de vitamina C incluyen: frutas y verduras. La ciruela kakadu y la fruta camu camu (nativo de la Amazonía peruana) tienen el contenido más alto en vitamina C de todos los alimentos que existen. Cocinar los alimentos destruye la vitamina C.



La deficiencia de vitamina C o ácido ascórbico puede causar: anemia megaloblástica.



Alimentos con vitamina D

La mejor fuente de vitamina D es la producida por la piel tras la exposición a los rayos de sol, aunque también puede encontrarse en pequeñas cantidades en pescados grasos, huevos, hígado de vaca y champiñones.



La deficiencia de vitamina D o ergocalciferol puede causar: raquitismo y osteomalacia (ablandamiento de los huesos).



Alimentos con vitamina E

Las mejores fuentes de vitamina E incluyen: kiwi, almendras, aguacate, huevos, leche, nueces, verduras de hoja verde, aceites vegetales sin cocer, germen de trigo y granos enteros.



La deficiencia de vitamina E o tocoferol puede causar: es infrecuente pero puede provocar anemia hemolítica en los recién nacidos (una condición médica que provoca una disminución de la masa de los glóbulos rojos de la sangre).







Alimentos con vitamina K

Las mejores fuentes de vitamina K incluyen: verduras de hoja verde, aguacate, kiwi. El perejil, por ejemplo, contiene mucha vitamina K.



La deficiencia de vitamina K o filoquinona puede causar: diátesis hemorrágica (predisposición del organismo al sangrado; esto es, una predisposición heredada a presentar hemorragias).