Mejora tu concentración con estos tips

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Habilitar un espacio en casa donde puedas trabajar, estudiar y hacer tareas en un ambiente tranquilo y acogedor, puede ser clave para tener un mejor rendimiento o calificaciones más altas en este nuevo próximo ciclo escolar.



Contar con esa zona de estudio es mucho mejor que trabajar en la mesa del comedor, en el sofá o en la cama, para crear buenos hábitos y mejorar la concentración.



Los expertos de Espacios de diseño, el nuevo proyecto de mobiliario de vanguardia de Mercado Libre, recomiendan considerar varios factores para lograr un resultado que favorezca el aprendizaje, la concentración y la creatividad.



- Medidas del espacio



Ya sea que dispongas de un rincón o una habitación entera, es fundamental tener en cuenta sus dimensiones, para elegir los muebles que colocarás.



- Iluminación



Un lugar con luz natural siempre será mejor que uno oscuro. Sin embargo, es posible crear mejores condiciones, si se utilizan lámparas y se ubican estratégicamente para no crear reflejos sobre la superficie de estudio.



- Ruido



Es conveniente ubicarlo lo más lejos posible de las zonas ruidosas de la casa.



- Los muebles



Lo básico es una silla cómoda y un escritorio que permita trabajar con los útiles escolares. Sin embargo no sobra considerar elementos como el tamaño, el diseño ergonómico y el material del mobiliario, que debe adaptarse a la estatura de quien va a usarlo.



- El color



Elegir un color claro es mejor que uno oscuro. No sólo porque refleja la luz y contribuye a tener mejor iluminación, sino porque diversos estudios señalan que algunos-como el verde agua, el azul claro y el lila- pueden influir en la concentración, la creatividad y la memoria.



- Orden



Una superficie de trabajo limpia es muy importante porque permite priorizar tareas y mantener la concentración en ellas.