Perro intenta reanimar a su compañero muerto

MONTERREY, Nuevo León(GH)

Un perrito es atropellado y su compañero lo intenta reanimar.???? pic.twitter.com/qwm51LHt7F — Niño Triqui (@nino_triqui) 23 de julio de 2017

Este es el desgarrador momento en el que un perro intenta reanimar a su otro amigo perro luego de que fue atropellado.En una grabación que circula en redes sociales, se puede ver que un canino color negro golpea con sus patas al otro animal que está tirado en el piso.Luego ladra de una manera desesperada al ver que su compañero no reacciona.De acuerdo a un video subido a YouTube por Juan Raúl Quiñones, los hechos ocurrieron el 8 de febrero del año 2014 en Nuevo León.El perrito negro era de su vecina, puso en el post.“Una escena que me impactó, pues el perro quería despertar a su amigo muerto, en una muestra que los animales tienen sentimientos y raciocinio. Me quedé 40 minutos, intenté llevármelo a mi casa, pero me gruñó y se rehusó a irse”, escribió Juan Raúl en la descripción del video.Ya se han registrado casos como éste anteriormente, y es que la amistad entre animales y el compañerismo existe.Por situaciones como ésta, nos podemos dar cuenta de que el perro no sólo es el mejor amigo del hombre, sino también el mejor amigo de otro canino.