Universidad te enseña a como ser viral en redes sociales

Ser una estrella en las redes sociales, tener muchos seguidores y hacer publicidad no es algo tan espontáneo en China desde que una universidad abriera un programa de asignaturas para ser 'wanghong' o 'influencer'.La universidad Yiwu Industrial and Commercial College, en Shanghái, inauguró un curso dirigido a los jóvenes interesados en conocer las herramientas para cautivar a sus seguidores en las redes sociales y, básicamente, venderles productos, según la revista 'Vanity Fair'. Yiwu Industrial & Commercial College, fundada en 1993, se especializa en industria y comercio y cuenta con unos 9.600 estudiantes, tanto chinos como extranjeros. Entre las formaciones que ofrece se encuentra Cultura y Turismo, Informática, Arquitectura y Artes y Negocios.Y aunque ser 'wanghong' en China comenzó como un fenómeno experimental en el que las chicas hacían videos y fotos de sus prendas de vestir, en 2016 era ya un lucrativo negocio valorado en 7.000 millones de dólares, según la consultoría Analysys International, que cree que esta cifra podría duplicarse en 2018, recoge 'El Heraldo'.En el país asiático es cada vez más utilizado el comercio electrónico a través de los teléfonos inteligentes, desde los que se pueden realizar pagos y transferencias y comprar productos, entre otras acciones.Las redes sociales no se han quedado atrás y se han integrado al comercio móvil, por lo que los 'influencers' tienen la herramienta más adecuada para la promoción de productos a millones de usuarios que los siguen, según la página web España China.Actualmente hay 300 plataformas de 'live stream' que agrupan a unos 300 millones de usuarios que esperan ansiosamente por los videos y recomendaciones de los 'influencers'.¿Cuáles son las asignaturas?Quienes asuman el reto de ser virales deben saber de temas que van desde lo tecnológico hasta técnicas de maquillaje.La universidad, informa Vanity Fair, ofrece las materias de 'Marketing online' para aprender a vender a través del móvil; 'Interpretación', donde a través de danza, cine y televisión los jóvenes aprenderán a desenvolverse frente a las pantallas; 'Maquillaje' y modelaje, 'Habilidad en moda' para ser todo un 'fashionista' y 'Relaciones públicas y protocolo'.Pero también hay que especializarse en caminar por las pasarelas, en el arte del selfi y en vender objetos o servicios sin que lo parezca, recoge 'Me asombro'.Los expertos consideran que, si bien es un oficio que pareciera muy tentador, hace falta mucho tiempo y dedicación para estar conectado en las redes sociales la mayor parte del día, generando contenidos interesantes para complacer a los anunciantes y seguidores.https://actualidad.rt.com/sociedad/244990-universidad-china-viral-instagram