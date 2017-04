Esto pasa con los cuerpos de quienes mueren en el Everest

(Tomada de la Red)

Subir el Everest es el sueño de todo escalador y para llegar a intentarlo se requieren décadas de experiencia, aún así no todos quienes lo intentan logran llegar a la cima y un porcentaje pierde la vida en la montaña más alta del mundo.¿Qué pasa con los cuerpos de quienes mueren en el Everest? Rescatar un cadáver desde esta montaña en los Himalayas supone un riesgo alto por lo que los cuerpos suelen quedar allí. Se estima que en el Everest hay más de 200 cadáveres.Estos escaladores que murieron en su intento siguen siendo útiles para quienes desean llegar a la cima, ya que sus cuerpos congelados sirven como referencia geográfica ayudando a que quienes desafían a la montaña se ubiquen mejor.Escalar el monte Everest es el desafío más importante para escaladores de todo el planeta que cada año llegan a este rincón de los Himalayas a retar a la montaña más alta del mundo, pero algunos no viven para contar su hazaña.Caídas, avalanchas y organismos que simplemente no pudieron soportar el esfuerzo y la falta de oxígeno. En diferentes zonas del Everest están repartidos más de 200 cadáveres que producto del frío extremo al que se exponen quedan congelados sin descomponerse.Si bien existe la posibilidad de rescatar el cuerpo de quien murió en el Everest se trata de una misión peligrosa y bastante costosa, sobre todo si es que ya había escalado más allá de su base. Estos cadáveres se quedan en la montaña y sin saberlo se convierten en puntos de referencia.Uno de los más famosos es el del escalador indio conocido como «Green Boots» que falleció en 1996 en una caverna donde muchos escaladores buscan refugio antes de hacer el esfuerzo final para llegar a la cima.Fácil de reconocer por sus botas verdes, ahora permite que los escaladores sepan que están cerca de uno de los últimos refugios cerca de la cima y qué tanto falta para llegar a conquistar el punto más alto del Everest.Otros no son tan famosos como «Green Boots», pero existen mapas con su ubicación y coordenadas además de una descripción de su vestuario por lo que quienes los ven saben bien en qué lugar del Everest están.Quienes se dedican a la escalada a nivel avanzado ven al Everest como un símbolo y que sus cuerpos queden allí puede incluso entenderse como un homenaje a su pasión por la montaña, una especie de cementerio en donde escaladores y sherpas locales que sufrieron accidentes descansan para la eternidad.