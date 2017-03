Alimentos y hábitos que aceleran el envejecimiento

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Sólo porque estás dejando de ser joven, no quiere decir que debas verte más vieja de lo que en realidad estás. Y aunque el factor más importante es tu genética, hay ciertos alimentos y hábitos que pueden hacer más vertiginoso el proceso de envejecimiento de la piel y dientes.



- Vino blanco:



El alcohol disminuye la saliva, la cual limpia las malas bacterias de la boca. Y aunque creas que el vino tinto sea el más dañino, el blanco en realidad es más ácido y, por ende, causa mayor daño. La buena noticia es que tus dientes están constantemente reformándose, así que pueden recuperarse de un trago de Chardonnay de vez en cuando… pero no rápidamente.



- Yoghurt:



El yoghurt por sí mismo es buenísimo para la salud por ser rico en calcio, proteína y vitamina D. Pero desafortunadamente también tiene mucho azúcar. Si llevas una dieta alta en azúcar, ésta interferirá con la producción de colágeno de tu cuerpo. Mejor opta por comer yogurt sin azúcar y agrégale sabor con un poco de fruta.



- Frutos secos:



Aunque sean una buena botana, en realidad tienen mucha azúcar y tienden a maltratar mucho los dientes. También tienen muchos sulfatos como método de preservación, pero en realidad dañan la piel. Opta por fruta natural y fresca; buena para la digestión y con menos azúcar.



- Limonada:



Los limones son súper ácidos, así que obviamente dañan los dientes. Si este ácido permanece mucho tiempo en los dientes, podría dañar el esmalte. Y si combinas el limón con azúcar, ¡el daño es peor! Podrías cambiar la limonada por refresco, pero las bebidas carbonatadas también son malas para la piel y los dientes. ¡Mejor toma agua!



- Tocino:



Oh sí… rico tocino. Desafortunadamente su preservación requiere mucha sal, la cual contiene sulfatos que destruyen el colágeno de la piel… y te deshidratan. Si no puedes evitar la delicia del tocino de vez en cuando, tu mejor opción es tomar mucha agua después de comerlo.



- Café:



El café no sólo daña los dientes (y los decolora), sino que también deshidrata la boca. En moderación no hace tanto daño, y mucho menos si llevas una dieta saludable.



Sin embargo, deberías poner atención a tu higiene bucal si tienes este mal hábito y cepillarte los dientes 2 veces al día.