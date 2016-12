Crean Ciudad Lego en Roma con 7 millones de piezas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El colectivo LAB Literally Addicted to Bricks montó en un espacio en Roma, Italia: la City Lego más grande del mundo con más de 7 millones de piezas Lego, informó el periódico Roma Today.



El medio digital señaló que cualquier área de la ciudad fue replicada a detalle. Las habitaciones están iluminadas e incluso hay instalaciones que cuentan con un mecanismo motorizado para que haya movimiento en la metrópoli.



El proyecto fue concebido en 2012 por Wilmer Archiutti, aunque la realización tardó más de un año en concretarse.



El trabajo de Wilmer Archiotti se une a la lista de creadores que han realizado piezas con los cubos Lego, como el Hotel Lego y la exposición Art of the Bricks, del artista Nathan Sawaya.