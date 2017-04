Una red de telarañas ha cubierto enteramente a este parque

(Tomada de la Red)

Los visitantes de este parque de Nueva Zelanda se llevaron una sorpresa al ver el pasto enteramente cubierto.El problema es que no se trataba de flores sino de telarañas producidas por cientos de pequeñas arañas.La inmensa red de telarañas medía aproximadamente 30 metros y entre 2 y 3 metros de ancho y cubría una zona de pasto cerca de una cancha de fútbol en la reserva Gordon Spratt en Papamoa.Las telarañas fueron capturadas en video por los visitantes. Al principio se pensaba que estaban desocupadas, pero al explorarlas notaron cientos de pequeñas arañas.La primer turista en observar lo sucedido vio las telarañas sobre un montículo de evacuación de tsunami que se había hecho recién.Se cree que el montículo elevado podría haber atraído a las arañas debido a que por las recientes inundaciones en la zona, buscan un terreno más alto.Los expertos aseguran que estos tipos de redes de telarañas no están hechos de un solo tipo de seda sino de diferentes sedas con propiedades diferentes.Nueva Zelanda cuenta con una gran variedad de arañas capaces de producir telarañas de metros.Si bien no ha sido posible identificar qué especie fue la responsable de esta red, su trabajo es realmente impresionante, ¿no crees?