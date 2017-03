5 sugerencias para eliminar las lonjitas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La mayoría de las mujeres que quieren bajar de peso se concentran en la grasa abdominal, la lonja o la pancita.



Pero si tú no tienes un plan específico de ataque y lo único que te interesa es tener un abdomen plano, debes conocer las reglas básicas para conseguirlo.



- Ve más allá del físico:



Aquellas personas con más grasa en la cintura tienen un mayor riesgo de enfermedades del corazón y Diabetes Tipo 2. Independientemente de que quieras lucir bikini estas vacaciones, también tienes que ver por tu salud. Antes que nada: ¡mídete! A partir de los 90 centímetros de cintura estás en gran riesgo.



- Tus genes tienen un rol importante:



Si estás leyendo esto, es posible que no tengas los mejores genes de la familia, al menos en cuanto a grasa se refiere. Pero no te desanimes, la genética sólo influye en la susceptibilidad de tu cintura. Es tu estilo de vida el que juega el rol principal.



- Construir músculo es importante:



Eliminar la grasa abdominal requiere músculo, el cual acelera el metabolismo y mejor la sensibilidad a la insulina para evitar que la grasa se acumule en el abdomen. La recomendación es levantar pesas, pero si no tienes tiempo ni voluntad para hacerlo, puedes disfrutar de los beneficios si combinas ejercicios regulares de fuerza con una dieta rica en proteína.



- La calidad de las calorías importan:



Aunque no estés recibiendo la cantidad correcta de macronutrientes (fibra y proteína), no dejan de ser importantes fuentes de calorías de calidad. A estos me refiero como frutas, verduras y granos enteros. Nada que ver con las grasas saturadas y comida procesada.



- Ponte las pilas con tus niveles de estrés:



Los niveles elevados de estrés no sólo promueven la retención de grasa, sino que también la acumulan en el estómago.



Los factores de estrés más importantes son: mucho ejercicio, trabajo y falta de sueño. ¡Aguas!