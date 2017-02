Beneficios de la sal cristalina del Himalaya

(Tomada de la Red)

La sal es esencial para la vida. No se puede vivir sin ella. Sin embargo, la mayoría de las personas no se dan cuenta de las enormes diferencias entre la sal de mesa refinada estándar de uso cotidiano, y la sal natural y saludable. Estas diferencias pueden contribuir a mantener su salud, o, por el contrario, a incrementar el riesgo de enfermedades que sin duda preferirías evitar...



La sal cristalina del Himalaya rosa es algo que ha aparecido en los últimos años, por lo que hay una buena probabilidad de que hayas oído hablar de ella.



Datos curiosos:



*La sal de Himalaya rosa es única y sólo se encuentra en Asia. Se cree que hace unos 200 millones de años, las capas de sal de mar cristalizada fueron enterradas bajo una capa de lava.



Con el tiempo, las sales conservaron sus elementos por la capa protectora de lava ahora convertida en roca. Estas sales se han mantenido en estado casi prístino, intacta por las contaminaciones del hombre moderno.





*La sal rosada del Himalaya está repleta de oligoelementos. De hecho, podrás encontrar 84 minerales diferentes en ella.



*Algunos minerales son: el cloruro de sodio, sulfato, calcio, potasio y magnesio. También, debe notarse que al comer la sal del Himalaya rosa, estarás ingiriendo menos sodio por porción.



Por lo tanto, si remplazas la sal ordinaria por la sal del Himalaya rosa, ¿qué tipo de beneficios para la salud tendrás?



*Mejora de la salud vascular

*Mejora de la función respiratoria y pulmonar

*Equilibrio estable del pH de tus células

*Combate los efectos del envejecimiento

*Mejora los hábitos de sueño

*Mejora el deseo sexual

*Reducción de los niveles de calambres musculares

*Mejor hidratación

*Fortalecimiento de los huesos

*Una presión arterial baja

*Mejor circulación sanguínea

*Desintoxicación de metales pesados y otras sales





Ahora te presentamos una pequeña comparación con las otras sales para que te des una idea:



La sal del mar es la segunda mejor opción obvia aquí. Sin embargo, incluso la sal marina se está procesada. Sin mencionar que nuestros océanos están teniendo niveles de contaminación nunca antes vistos. Debido al simple hecho de que la sal de Himalaya rosa se ha mantenido en condiciones casi perfectas desde su formación, es simplemente lo mejor que podrás obtener.



La sal de mesa es definitivamente la peor opción de los tres. Este tipo de sal es drenada de su composición mineral, y sólo contiene sodio y cloruro. Luego, se blanquea y se "limpia" con productos químicos antes de ser horneada a alta temperatura. Además, el yodo que se añade a la sal es a menudo sintético, por lo que es difícil para el cuerpo humano absorber adecuadamente.