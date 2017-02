¿Sabías que? Las plantas recuerdan cosas

(Tomada de la Red)

Las plantas son encantadoras y misteriosas. En un artículo en el Blog del Cerebro, el filósofo Chauncey Maher del Colegio Dickinson, asegura que algunas plantas, parecen participar de uno de los pasatiempos humanos más fundamentales: recordar.





Por ejemplo tenemos el caso de la Dionaea muscipula, que solamente se cierra cuando se han tocado dos de sus pequeños pelos, a 20 segundos del otro. Maher hace referencia a un biólogo y a científicos cognitivos, quienes apuntan a la idea de que " la trampa de Venus recuerda que un cabello ha sido tocado recientemente ", y que el proceso de memoria desencadena la acción.



Y eso no es todo: el crecimiento de las raíces puede implicar una especie de recuerdo, también. Si una raíz va hacia abajo y golpea algo, se irá hacia los lados, y si se impide de nuevo, volverá a su trayectoria descendente. Del mismo modo, la fototorsión - o cómo las hojas se orientan al sol, siguiéndolo durante el día - recuerda a la memoria.



“Parecen codificar, almacenar y recuperar esa información." Asegura Maher.



Lo que es difícil aquí, es que estos comportamientos no encajan perfectamente en los modelos de memoria que suelen tener los psicólogos como por ejemplo los procesales aprendizaje, la semántica, o el recuerdo de hechos y cosas que no has experimentado de primera mano. Pero si es que es un recuerdo, los defensores de la inteligencia de plantas lo han nombrado "cognición mínima".



También se puede plantear la objeción razonable de que las plantas no tienen cerebros. Sin embargo, algunos filósofos muy convincentes argumentarían de otra manera: hasta donde sabemos, muchos animales hacen cosas sin estar conscientes, metacognitivamente conscientes de que lo están haciendo.