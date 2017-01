¿Te gusta el humor negro? Podrías ser un genio

(Tomada de la Red)

Lo sabemos, decir una broma pesada en el trabajo o en cualquier escenario es una forma fácil de hundirse en la sociedad.



Pero para aquellos entre nosotros que se han encontrado con miradas incómodas y el silencio frío después de una frase llena de sarcasmo, les tenemos una buena noticia: Por lo menos puedes consolarte de tu propia superioridad.



Un estudio publicado en la revista Cognitive Processing, encontró que el humor oscuro -definido en el documento como "una especie de humor que trata temas siniestros como la muerte, la enfermedad, la deformidad, la discapacidad o la guerra con amarga diversión y presenta trágicos y angustiosos temas mórbidos en términos humorísticos "- es en realidad una marca de inteligencia.





Catorce investigadores, encabezados por Ulrike Willinger de la Universidad Médica de Viena, pidieron a 156 participantes, con una edad media de 33 años e incluyendo a 76 mujeres, que calificaran 12 dibujos animados de humor negro tomados de The Black Book de Uli Stein.



Los participantes también completaron las pruebas básicas de su IQ verbal y no verbal y contestaron preguntas sobre su estado de ánimo, sus tendencias agresivas y sus antecedentes educativos.



Willinger y sus colegas descubrieron que la inteligencia y la comprensión de las caricaturas estaban estrechamente unidas a través del tablero.



Los sujetos que obtuvieron puntajes más alto tanto en inteligencia verbal como en la no verbal también fueron los más propensos a decir bromas “de mal gusto”.



Las mismas personas también estaban hacia el extremo inferior del espectro de la agresión y no reportaron estados de ánimo especialmente negativos.





"El resultado refuta la creencia común de que las personas que gustan del humor negro tienden a ser malhumoradas y poco propensas al sadismo ". Explicó Christian Jarrett.





El vínculo entre el IQ y la afinidad por el humor negro, fue la habilidad de comprender un chiste oscuro siendo "una compleja tarea de procesamiento de la información".



En cuanto a la agresión y los componentes del humor, investigadores explicaron: "la preferencia por el humor enfermo está relacionado con la capacidad de tratar el contenido desagradable como ficción lúdica".



Para apreciar plenamente la broma, en otras palabras, necesita una cierta distancia de ella.